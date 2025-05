A l'occasion de la journée des fiscalistes tenue le 15 mai, des avocats fiscalistes aideront gratuitement les lyonnais à remplir leur déclaration d'impôts dans plusieurs mairies d'arrondissement.

Le 15 mai se tiendra une nouvelle édition de la journée des fiscalistes à Lyon et dans tout l'hexagone. Organisé par la conférence des bâtonniers et le barreau de Lyon, l'événement vise à aider les lyonnais dans leur démarche de déclaration d'impôts. Pour l'occasion, des avocats fiscalistes seront présents dans sept mairies d'arrondissement de la ville : mairies du 1er, 2e, 4e, 5e, 6e, 8e, 9e. L'événement est ouvert à tous les contribuables gratuitement et sans rendez-vous.

A l'approche de la date limite choisie pour déposer sa déclaration d'impôts (5 juin en ligne et 20 mai en papier), les avocats fiscalistes souhaitent aider les Lyonnais dans leurs démarches. Ils souhaitent également démocratiser l'appel à un avocat fiscaliste, souvent réservé aux personnes les plus aisées.

Lire aussi :