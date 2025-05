Installé rue Saint-Hélène dans le second arrondissement de Lyon, le bar-restaurant Ténéo a ouvert ses portes le 10 avril dernier. Cette semaine nous avons testé pour vous cette nouvelle adresse.

Un menu déjeuner le midi, des plats à partager le soir, et des boissons servies toute la journée, c'est ce que propose le nouveau bar-restaurant Ténéo. Récemment installé Rue Saint-Hélène dans le deuxième arrondissement de Lyon, Ténéo retravaille des recettes françaises de manière originale, avec des produits de saison. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 22h, le restaurant sert une large carte de boissons tout au long de la journée. La carte du midi est renouvelée chaque jour, tandis que la carte du soir reste la même. Edgar Conte, gérant du lieu, nous accueilli cette semaine au sein de son établissement.

Léger et original

Afin de tester ce restaurant fraîchement installé sur la Presqu'île, nous nous sommes rendues dans le deuxième arrondissement. Sous un temps ensoleillé nous avons pris place en terrasse pour déjeuner. Le midi, le restaurant propose une entrée unique, un choix de deux plats et un dessert. En entrée du jour, nous avons pu goûter la focaccia grillée à la mousse de comté et au guacamole. Un mélange agréable entre une focaccia croquante en bouche et une mousse légère.

La focaccia grillée à la mousse de comté et au guacamole

A l'issue de cette légère entrée, nous avons le choix entre les deux plats du jour : le merlan accompagné d'une sauce citronnée et sa purée de panais au safran, ou la raviole de canard assortie d'un céleri braisé et de son jus d'estragon. Incapables de choisir, nous avons décidé de prendre les deux et de partager. Si ces suggestions n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, chacune nous a étonné. Etonnées par son originalité et son goût agréable. D'un côté avec un poisson léger, fourré d'une petite sauce citronnée, et sa délicieuse purée de panais aux notes de safran. De l'autre avec une raviole fine généreusement remplie d'effiloché de canard, accompagnée d'un céleri croquant et d'une délicieuse sauce à l'estragon.

La raviole de canard assorti d'un céleri braisé et de son jus d'estragon

Notre repas s'est conclu par le dessert du jour : une île flottante revisitée à la rhubarbe et à la crème anglaise aux fruits rouges. Si l'île ne flottait pas vraiment, nous avons été conquises par le mélange de rhubarbe et de fruits rouges disposé en dessous. Côté prix : comptez 29 euros pour la formule entrée, plat et dessert tous les midis de semaine. Le samedi midi, le restaurant fonctionne à la carte et les prix varient suivant les propositions du jour.

L'île flottante revisitée à la rhubarbe et à la crème anglaise aux fruits rouges.

Plats à partager le soir

Le soir, Teneo propose une carte de plats à partager... ou pas. Au menu des accompagnements et des plats à commander séparément, afin de composer le plat de son choix. Du poisson, des légumes, de la viande, il y en a pour tous les goûts. Parmi les propositions originales et travaillées : l'artichaut grillé, accompagné d'une réduction d'oignons, de poire, d'une émulsion au vin jaune et d'un croustillant de bleu. Ou encore : le crab rolls au guacamole, servi avec des fraises, de l'échalote frite et une vierge de légume citronnée. Des mélanges raffinés et originaux, à retrouver aussi, du côté des desserts.

Bilan : Ténéo propose des plats originaux, raffinés et sains. La cuisine est légère et la découverte de saveurs est agréable. Pour une expérience complète, nous vous conseillons de choisir le menu entrée/plat/dessert, qui convient même aux petits mangeurs. La terrasse ouverte de 10h à 22h est parfaite pour boire un café, l'apéro où simplement pour déjeuner.

