Laurent Wauquiez supprime "toutes les aides de la Région" à l'université Lyon 2

Laurent Wauquiez a annoncé que la Région Auvergne-Rhône-Alpes suspendait toutes ses aides accordées à l'université Lyon 2 "tant qu'il n'y aura pas la lumière qui sera faite sur leurs dérives".

Il n'est plus président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est bien lui qui s'occupe de faire les annonces pour alimenter sa campagne faite de coups médiatiques pour la primaire des Républicains. Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée nationale a annoncé ce mercredi matin avoir "décidé avec le président de la Région (Fabrice Pannekoucke, Ndlr) de supprimer toutes les aides de la Région à l'université (Lyon 2) tant qu'il n'y aura pas la lumière qui sera faite sur leurs dérives".

Laurent Wauquiez évoque, parmi ces dérives, "l'islamogauchisme", "des prières" ou encore des "iftars". Quelques minutes plus tard, Fabrice Pannekoucke a confirmé la décision dans un message posté sur X. "Nous suspendons toutes les aides de la Région à l'université Lyon 2, qui s'enfonce dans des dérives inacceptables en cédant aux pressions de l'extrême gauche universitaire", considère-t-il.

Wauquiez se félicite de la démission du vice-président

Pour rappel, le vice-président au budget de l'université, Willy Beauvalet a démissionné le 5 mai, alors qu'il est visé par une enquête du parquet de Lyon après des messages publiés sur les réseaux sociaux rendant hommage à l'ancien chef du Hezbollah, organisation terroriste. Laurent Wauquiez s'est d'ailleurs félicité de cette démission qu'il juge avoir "obtenue". Une décision prise par l'intéressé "suite au harcèlement et à la campagne de dénigrement public dont je suis l'objet depuis plusieurs semaines en raison de prises de position personnelles relatives à la situation en Palestine et au Liban, elle-même en lien avec celle qui vise l'université Lyon 2 dans son ensemble et sa présidente en particulier" a-t-il indiqué.

Avec @laurentwauquiez, nous suspendons toutes les aides de la Région à l’Université Lyon 2, qui s’enfonce dans des dérives inacceptables en cédant aux pressions de l’extrême gauche universitaire. Ces renoncements compromettent gravement le pluralisme et la liberté académiques. — Fabrice Pannekoucke (@Pannekouckefabr) May 7, 2025

Ces messages ont été exhumés alors qu'il a été reproché à la présidente de l'université de ne pas avoir suffisamment soutenu le maître de conférence et élu à Caluire-et-Cuire, Fabrice Balanche, dont un cours a été interrompu par des individus masqués aux cris de "racistes, sionistes, c'est vous les terroristes". Une action revendiquée par le groupe lyon2autonome, qui se réclame "anti-colon" et "anti-France". Il était notamment reproché à Fabrice Balanche de s'opposer à des ruptures de jeune lors du ramadan au sein de l'université, mais également ses prises de position sur la chaîne CNews dénonçant "l'islamo-gauchisme" à Lyon 2.

Lire aussi : Fabrice Blanche “La crainte ? Le syndrome Paty : qu’un dingue m’attende à la sortie de la fac pour me poignarder”



Une polémique qui n'en finit pas

Dans une interview accordée à nos confrères de Tribune de Lyon à la suite des ces évènements, la présidente de l'université Lumière Lyon 2, Isabelle Bueltzingsloewen a ainsi indiqué "ne pas avoir été étonnée" de l'interruption du cours de Fabrice Balanche, maître de conférence en géographie, en raison notamment de ses "positionnements sur Gaza". Si elle a déploré des "faits intolérables", la présidente de l'université a regretté auprès de nos confrères des "paroles affligeantes, complotistes et délétères pour l’université" de Fabrice Balanche.

Lire aussi : Profs, ex-ministres... Ils demandent la démission de la présidente de l'université Lumière Lyon 2

Des propos qui ont suscité l'ire d'une partie de la classe politique, notamment à droite. Jugeant sa réaction "inadmissible", le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke et son prédécesseur devenu conseiller spécial, Laurent Wauquiez, ont demandé au ministre de l'Enseignement supérieur une mission d'inspection sur "les dérives préoccupantes" au sein de Lyon 2. Dans la Métropole de Lyon, le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud a lui aussi appelé à la démission de la présidente de Lyon 2 après avoir reçu Fabrice Balanche, par ailleurs élu au conseil municipal de Caluire-et-Cuire.

L'"affaire Balanche" est remontée jusqu'au sommet de l'Etat. Le Premier ministre François Bayrou avait dénoncé une "pression communautariste inacceptable". La ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne avait soutenu l'universitaire lyonnais sur X : "Ce qui s’est passé à l’Université Lyon 2 le mardi 1er avril est inacceptable". Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, il s'était fendu d'un communiqué de presse : "Rien ne peut justifier que des individus masqués et cagoulés menacent un professeur et le contraignent à interrompre son cours. Nous ne pouvons pas l’accepter et nous ne l’accepterons pas". Dans un entretien au Parisien, Philippe Baptiste avait ajouté qu'"interdire à un professeur de faire cours, c’est extrêmement grave. Ce sont des actes qui sont le contraire de ce que doit être l’université : un lieu de débat et d’ouverture.

Lire aussi :