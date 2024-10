On a testé la nouvelle carte du restaurant japonais Matsuri à Lyon

Sushis flambés, Taco nori, ou encore Dorayaki à la pâte de haricot rouge, la nouvelle carte du restaurant japonais Matsuri Lyon, est sortie, et nous l'avons testée pour vous.

Ouvrez vos papilles et prenez part à un voyage culinaire savoureux et gourmand en plein coeur de Lyon. Le restaurant japonais Matsuri, dévoile une toute nouvelle carte remplie de nouveautés et de recettes améliorées et transformées.

Sashizza composé d'une feuille de gyoza frit à plat, tartiné de houmous à la truffe et surplombé de poisson dragon, cocktail Yuzu Geisha, mélange de saké, et de gin, de liqueur de yuzu, de concombre et de citron. Voici quelques-unes des délicieuses nouveautés que nous avons pu goûter à deux pas de la sortie de métro de Cordeliers.

90% de la carte transformée

"Avec cette nouvelle carte, c'est 90% du menu qui est réinventé et transformé" déclare le directeur du restaurant Francois Château.

Parmi ces nouveautés, des sushis flambés, relevés à la mayonnaise épicée, des taco-noris, mais également des plats chauds tels que des ramens et des nouilles, afin de mieux supporter le froid automnal. A noter également, une carte de desserts plus conséquente, créée en collaboration avec le pâtissier japonais, Oishui Kekki, composée de dorayaki fourrés à la pâte de haricot ou à la crème de marrons, de cheescake japonais et de mochis.

Le Taco-Nori, l'une des nouveautés à la carte du restaurant Matsuri ©LC

Si certains plats restent à la carte tous sont modifiés et réinventés, avec l'utilisation d'un nouveau riz et d'un chou, râpé à la main. Un voyage culinaire autour du concept de bar à sushis, a découvrir dans le 1er, 6ème et 9ème arrondissements lyonnais.

