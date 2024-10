On a testé les "Nuits Noires", créateur d'immersions sonores

Transmettre des sensations et des émotions par le son, c'est la promesse qu'ont décidé de tenir Elodie Parmentier et Jérémie Nicolas, à travers leur projet "Nuit Noires".

Elodie Parmentier, commissaire d'exposition dans le domaine muséal et Jérémie Nicolas, musicien, ingénieur du son et compositeurs, se rencontrent à Lyon, au studio d'enregistrement Mikrokosm, où tous deux, décident d'associer leurs passions afin d'expérimenter l'art et le son. Naît alors "Nuits Noires", se distinguant désormais comme le créateur d'immersion sonore par excellence, à destination des musées, territoires, marques et lieux de divertissement.

Une forme artistique à part entière

Le principe est simple, écouter et se laisser porter par le son, vecteur d'émotions et transmetteur de savoirs. Mélangeant tous types d'arts hybrides, ce cinéma sans image développe l'imaginaire des petits comme des grands, à travers un voyage dans le temps.

"Ferme les yeux et regarde"

En 2020 "Nuits Noires" crée son propre podcast "Ferme les yeux et regarde", une immersion sonore vous invitant à plonger au cœur d'une œuvre d'art et à deviner dans laquelle vous vous trouvez.

Un podcast qui a su séduire des musées de renoms, tels que le Centre Pompidou, la Fondation Louis Vuitton, ou encore le Palais de Tokyo, qui ont par la suite, décidé de développer des outils de médiation sonore au sein de leurs institutions.

Nuits Noires s'invite au Musée des Confluences

A partir du 18 octobre, "Nuits Noires" s'invite au Musée des Confluences, avec l'exposition temporaire "Le temps d'un rêve", en collaboration avec Femme Fatale et Theoriz pour la production audiovisuelle et interactive. Une exposition qui vous permettra d'explorer les différents univers où les rêves prennent forme et d'en apprendre plus sur leur mécanisme.

Musée des confluences à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

"Nuits Noires" propose également au Musée des Confluences, ses "Contes à gigoter". Au programme des contes illustrés, sonores et contés, conçus spécialement pour les enfants dans un espace dédié du musée. Suite à ce récit, les enfants sont invités à découvrir les expositions, afin de retrouver les personnages rencontrés au sein de celui-ci. Une belle manière de lier médiation et visite d'exposition.

