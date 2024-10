Après le départ en retraire de son ancienne directrice, Véronique Furlan, la Société d'enseignement professionnel du Rhône a nommé Oriane Reynaud à la direction du centre de formation.

Le premier centre de formation professionnelle initiale de Rhône-Alpes vient de nommer une nouvelle directrice en la personne d'Oriane Reynaud. La Société d'enseignement professionnel du Rhône (SEPR) a fait ce choix après le départ en retraite de l'ancienne directrice générale, Véronique Furlan.

"Oriane Reynaud s’attachera à poursuivre la stratégie de diversification de l’établissement, engagée depuis 2021, en renforçant la pertinence et l’excellence des activités de formation de la SEPR, en développant son offre de services en amont et en aval des formations, et en poursuivant le déploiement du modèle de la SEPR, notamment à l’international", écrit la SEPR dans un communiqué.

Le centre regroupe plus de 100 formations, qui accueillaient en 2023 près de 4 400 jeunes et adultes. Il est actif sur le territoire depuis plus de 150 ans. "Je m’inscris pleinement dans les valeurs de la SEPR, ayant toujours eu à cœur d’accompagner l’apprenant dans la formulation d’un esprit critique, dans son parcours de citoyenneté et son épanouissement individuel, et ayant la volonté de concevoir des parcours de formation toujours plus adaptés aux besoins des apprenants et aux attentes des entreprises", se réjouit Oriane Reynaud, diplômée de Science Po Lyon et de l'ESCP Europe.

Avant de prendre la direction de la SEPR, elle est notamment passée par l'université Paris-Dauphine, avant de prendre la direction des relations internationales d'Epitech à Lyon.