On a testé la gelato de chez Più Bella, et on a adoré ! 

Più Bella, pizzeria italienne à emporter, située dans le 1er arrondissement de Lyon, à deux pas de la place des Terreaux, inaugure son nouvel espace dédié à la gelato artisanale.

Les fondateurs, Hugo et Alex, amoureux de l’Italie ont souhaité retrouver l’âme de l’Italie à Lyon. Ils travaillent avec des producteurs locaux ou italiens, pour offrir la meilleure des glaces artisanales. Leurs gelati sont 100% naturelles, sans arômes artificiels et sans conservateurs.

Habituellement exposées à la vue de tous, chez Più Bella les glaces sont conservées dans leur "pozzetti" : cette technique bien particulière peut en surprendre plus d’un, mais permet en réalité de préserver la gelato de la lumière et de la chaleur. Le "banco pozzetti" est le bac, sorti tout droit du laboratoire, qui garanti une fraicheur optimale.

Le processus de création et la fabrication sont quant à eux, exposés à la vue de tous, à l’arrière du présentoir de gelato. C’est dans ce même labo que la glace est brassée.

Une glace servie à la spatule

Servie à la spatule et non à la cuillère ronde, les 2 amoureux de l’Italie ont souhaité conserver le savoir faire italien pour obtenir ce résultat "parfaitement imparfait". Cette technique de façonnage rend la texture de la gelato plus onctueuse que jamais.

Chez Più Bella, on retrouve de nombreux parfums, qui varient en fonction des saisons "des recettes sur mesure et des parfums traditionnels qui capturent les véritables saveurs de l'Italie". Actuellement, vous aurez l’occasion de déguster les sorbets à la myrtille, à la mirabelle, ou encore, à la figue, surprenants mais excellents. A Lyon Capitale, on a testé tous les parfums (oui, nous sommes chanceux) et ceux qui nous ont fait chavirer, sont la noix de coco, la figue et la Stracciatella.

L’équipe de Più Bella vous accueille toute l’année, même l’hiver, comme en Italie ! En ce qui concerne les prix, ils varient entre 3,30€, 5,20€ et 7,00€, en fonction du nombre de parfum choisi. Un bon rapport qualité prix, vu la a générosité du service.

Ouvert toute le semaine. Du lundi au jeudi, de 12h00 à 15h00 puis de 18h00 à 23h00. Du vendredi au samedi de 12h00 à 1h00. Ouvert également tous les dimanches de 18h00 à 23h00.