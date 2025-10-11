Actualité
La refonte du site Internet a réduit de 30% son impact environnemental (capture d’écran du site web de Valence-Romans Agglo)

Ecoconception numérique : Valence-Romans parmi les bons élèves

  • par Romain Balme

    • Le site internet de Valence Romans Agglo décroche un score de 92% en matière de numérique responsable. La collectivité se hisse parmi les plus performantes de France.


    92 %. C'est le taux de conformité numérique relevé sur le site internet de Valence Romans Agglomération. Ce score a été établit selon les critères du Référentiel Général d'Écoconception de Services Numériques (RGESN). L'agglomération drômoise s'est félicité de cette performance via un communiqué publié ce vendredi 10 octobre. Elle évoque "une approche innovante et ambitieuse, menée en collaboration avec l'agence Stratis", l'expert communication du secteur public.

    Une réduction de 30% de l'impact environnemental

    Concrètement, le site Internet de l'agglomération a su produire des résultats édifiants. Par exemple, une page du site consomme actuellement 29,1 litres d'eau (contre 42,3 auparavant) et génère 1,94 kg de CO2e (contre 2,82 kg CO2e). Ces avancées représentent une réduction de près de 30 % de l'impact environnemental. Ces conclusions ont été évaluées par l'écoindex du site, classant Valence-Romans entre C et D, contre une note de F pour l'ancienne version. Un progrès que l'agglomération a tenu à partager. En effet, grâce au dispositif "l'usine à site", elle met en ligne un modèle de site éco-responsable et gratuit à disposition des autres communes. Pour l'heure, 13 communes ont bénéficié de ce coup de pouce

    Un score de 95 % d'ici fin 2026

    Pour atteindre cet indice de 92 %, l'agglomération a fait des choix. Le site adopte une conception écoresponsable et centrée sur les choix de l’utilisateur : il privilégie des contenus multimédias sobres, un code optimisé pour limiter la consommation de ressources, une accessibilité pour tous (même avec un matériel ancien ou un faible débit), un hébergement local et durable chez OVH Cloud, et des interfaces simples et intuitives.

    Pourtant, Valence-Romans ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, l'agglomération vise un score de 95 % pour la fin de l'année 2026. Pour satisfaire ses ambitions, elle prévoit notamment de poursuivre ses efforts éditoriaux. La rédaction de contenus concis, la limitation du multimédia, ou encore l'optimisation des documents téléchargeables sont évoqués. Un objectif qui reste nécessaire pour Franck Soulignac, Vice-président délégué aux relations avec les communes et à la communication de Valence Romans Agglo : "Cette refonte s'inscrit pleinement dans notre démarche de transition et de préservation des ressources. En agissant dès maintenant, nous montrons qu'il est possible de concilier innovation digitale et responsabilité environnementale", souligne l'élu.

    à lire également
    Rhône : Quatre communes championnes d'Internet

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ecoconception numérique : Valence-Romans parmi les bons élèves 08:02
    Isabelle Nicolas, directrice de la galerie Estades à Lyon, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Le Chat de Geluck prend (aussi) ses quartiers sur les quais de Saône 07:00
    gendarmerie
    Ain : le colonel Hugonnet prend le commandement de la gendarmerie 10/10/25
    Marche nordique
    La NordicWalkin'Lyon de retour pour une 10e édition 10/10/25
    Mertensia, la promesse d'un restaurant qui s'épanouit 10/10/25
    d'heure en heure
    Cocaïne sachets culinaires Douanes
    Un Lyonnais intercepté avec près de 700 kg de résine de cannabis dans son camion 10/10/25
    Une cérémonie en mémoire de Samuel Paty organisée à Villeurbanne 10/10/25
    immeuble Tonkin drogue
    Le Tonkin : "Les deux derniers points de deals éradiqués"  10/10/25
    Lyon et Francfort célèbrent 65 ans de jumelage 10/10/25
    expo titanic la sucrière Lyon
    On a testé : l'exposition Titanic, embarquement sur l'insubmersible navire 10/10/25
    PAF Police aux frontières
    Brignais : un homme tué par balle sur une aire de gens du voyage 10/10/25
    mâchon bouchon Lyon gastronomie
    Mâchon’Week 2025 : Lyon célèbre sa tradition gourmande du mâchon 10/10/25
    Ain : un nouveau site à 4 millions pour la Régie des transports 10/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut