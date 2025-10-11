Ecoconception numérique : Valence-Romans parmi les bons élèves

Le site internet de Valence Romans Agglo décroche un score de 92% en matière de numérique responsable. La collectivité se hisse parmi les plus performantes de France.



92 %. C'est le taux de conformité numérique relevé sur le site internet de Valence Romans Agglomération. Ce score a été établit selon les critères du Référentiel Général d'Écoconception de Services Numériques (RGESN). L'agglomération drômoise s'est félicité de cette performance via un communiqué publié ce vendredi 10 octobre. Elle évoque "une approche innovante et ambitieuse, menée en collaboration avec l'agence Stratis", l'expert communication du secteur public.

Une réduction de 30% de l'impact environnemental

Concrètement, le site Internet de l'agglomération a su produire des résultats édifiants. Par exemple, une page du site consomme actuellement 29,1 litres d'eau (contre 42,3 auparavant) et génère 1,94 kg de CO2e (contre 2,82 kg CO2e). Ces avancées représentent une réduction de près de 30 % de l'impact environnemental. Ces conclusions ont été évaluées par l'écoindex du site, classant Valence-Romans entre C et D, contre une note de F pour l'ancienne version. Un progrès que l'agglomération a tenu à partager. En effet, grâce au dispositif "l'usine à site", elle met en ligne un modèle de site éco-responsable et gratuit à disposition des autres communes. Pour l'heure, 13 communes ont bénéficié de ce coup de pouce

Un score de 95 % d'ici fin 2026

Pour atteindre cet indice de 92 %, l'agglomération a fait des choix. Le site adopte une conception écoresponsable et centrée sur les choix de l’utilisateur : il privilégie des contenus multimédias sobres, un code optimisé pour limiter la consommation de ressources, une accessibilité pour tous (même avec un matériel ancien ou un faible débit), un hébergement local et durable chez OVH Cloud, et des interfaces simples et intuitives.

Pourtant, Valence-Romans ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, l'agglomération vise un score de 95 % pour la fin de l'année 2026. Pour satisfaire ses ambitions, elle prévoit notamment de poursuivre ses efforts éditoriaux. La rédaction de contenus concis, la limitation du multimédia, ou encore l'optimisation des documents téléchargeables sont évoqués. Un objectif qui reste nécessaire pour Franck Soulignac, Vice-président délégué aux relations avec les communes et à la communication de Valence Romans Agglo : "Cette refonte s'inscrit pleinement dans notre démarche de transition et de préservation des ressources. En agissant dès maintenant, nous montrons qu'il est possible de concilier innovation digitale et responsabilité environnementale", souligne l'élu.