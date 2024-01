Coupe de France : l'OL s'impose à Bergerac sans briller

L'équipe d'Alexandre Lacazette a remporté hier son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, non sans difficulté.

Toujours des difficultés pour l'Olympique lyonnais. Après avoir battu Pontarlier au tour précédent, les hommes de Pierre Sage se sont difficilement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Face à Bergerac (National 2), les Lyonnais se sont imposés 2 buts à 1 grâce à Malick Fofana (37') et Maxence Caqueret (78') suite à un coup de pied arrêté de Cherki.

Grâce à ce succès 2 buts à 1 face à Bergerac, nos Gones rejoignent les huitièmes de finale de la Coupe de France !



Rendez-vous ce dimanche soir pour connaitre notre adversaire pour le prochain tour



"Pas le jeu qu'on attendait."

En conférence de presse, Pierre Sage, nouvel entraîneur de l'OL par intérim, a décrite cette qualification comme obtenue "avec des valeurs et du sérieux, mais peut-être pas le jeu qu’on attendait". Au micro de Bein Sports, il a tenu à saluer l'équipe de Bergerac : "Tout était réuni pour que ce soit un match bizarre, a résumé le coach de l'OL au micro de Bein Sports. On se fait égaliser avant la mi-temps, on n'a pas beaucoup d'occasions en deuxième période. Malgré tout, on arrive à marquer. Bravo à l'équipe adverse, bravo à leur coach."

Le tirage au sort des prochains match aura lieu demain soir.

A noter que demain dimanche 21 janvier, l'AS Priest, seconde équipe rhodanienne en lice et petit poucet de la compétition, affrontera Romorantin à 17h30.