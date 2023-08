Nouvelle journée caniculaire à Lyon, 39°c attendus mercredi 23 août

Canicule : épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. On parle de canicule lorsque la température dépasse les 34°C et ne tombe pas sous les 20°C la nuit. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un soleil de plomb et une nouvelle journée caniculaire attendent les Lyonnais ce mercredi 23 août entre Rhône et Saône, où le mercure doit atteindre jusqu’à 39°c dans l’après-midi.

C’est une douzième journée consécutive de canicule que s’apprêtent à vivre les Lyonnais ce mercredi 23 août. Encore placés en vigilance rouge canicule, le Rhône et donc Lyon, à l’instar de la Drôme, l’Ardèche et la Haute-Loire, seront rejoints ce mercredi à midi par l’Ain, l’Isère, la Loire et une douzaine d’autres départements.

24°c la nuit prochaine

Entre Rhône et Saône, l’écart avec les moyennes de saison devrait être d’environ 10°c ce mercredi. Comptez déjà 26°c à 8 heures, puis 33°c sur les coups de midi, avant que la maximale du jour ne soit atteinte en fin d’après-midi, vers 17 heures, lorsque le mercure affichera 38 ou 39°c. Les températures descendront ensuite doucement pour repasser sous les 30°c à partir de minuit.

La nuit prochaine, le thermomètre ne descendra toutefois pas en-dessous de 24°c, avant de remonter jeudi pour atteindre près de 40°c. La journée de demain devrait être la plus chaude de cet épisode de canicule, même si des averses pourraient survenir en milieu d’après-midi, selon Météo France, et ainsi faire baisser le mercure. Une baisse conséquente des températures est attendue pour le week-end.