Quatre musées de Lyon ouverts gratuitement pendant la canicule 

Pour permettre aux Lyonnais de profiter de lieux climatisés, la Ville et la Métropole de Lyon rendent l’accès gratuit à quatre de leurs musées le temps de la canicule.

Se cultiver, mais au frais. C’est ce que proposent la Métropole de Lyon et la Ville cette semaine aux habitants de l’agglomération affectés par les fortes chaleurs qui touchent le département du Rhône depuis 12 jours et qui est désormais placé en vigilance rouge canicule. À partir de ce mercredi 23 août, quatre musées gérés par les deux collectivités seront ouverts gratuitement au public.

Lire aussi : Canicule : deux musées de Lyon gratuits pendant quatre jours

Beaux-Arts, Gadagne, musée des Confluences...

Les musées Lugdunum et Confluence, administrés par la Métropole, seront gratuits pour tous jusqu'au samedi 26 août et les musées Gadagne et des Beaux-Arts, gérés par la Ville, seront accessibles sans droit d’entrée le temps de la canicule.

Ces mesures s’inscrivent dans une série d’initiatives prises par les collectivités, aux côtés de la préfecture du Rhône en cette période de canicule. À noter, qu’à la demande des services de l’État, un accueil de jour climatisé est organisé au gymnase Enghien dans le 2e arrondissement, pour les personnes sans-abri.