Après le Rhône, la vigilance rouge canicule étendue à l’Ain, l’Isère et la Loire

Trois nouveaux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes seront placés en vigilance rouge pour la canicule à partir de mercredi 23 août, portant leur nombre à sept dans la région.

Après le Rhône, la Drôme, l’Ardèche et la Haute-Loire ce mardi 22 août, l’Ain, l’Isère et la Loire vont à leur tour passer en vigilance rouge pour la canicule à partir de mercredi midi. Au total, 19 département seront concernés par le plus haut seuil de vigilance alors que le pic de cet épisode de canicule devrait être atteint jeudi dans l’Hexagone et la journée de lundi a été la plus chaude jamais mesurée après un 15 août dans le pays, d'après Météo France.

"Le niveau rouge, c'est toute la population qui doit faire attention, on entre dans une période où les organismes sont exposés à des chaleurs dont il faut éviter la prolongation", expliquait lundi le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, lors d'un déplacement à Lyon. Et Météo France de préciser que ce niveau d'alerte correspond à "une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique et présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population et des impacts sociétaux".

Lire aussi : Canicule : à Lyon, le ministre de la Transition écologique salue la politique municipale

Jusqu'à 42°c en basse vallée du Rhône mercredi

"Mercredi, les températures minimales seront de l'ordre de 20 à 24°c sur les régions concernées par la vague de chaleur, elles seront toujours très élevées parfois près de la méditerranée, autour de 26 à 27°c. concernant les maximales, on attend 37 à 40°c sur presque toute la moitié sud du pays, et jusqu'à 42°c sur le midi toulousain et la basse vallée du rhône", détaille Météo France dans son dernier bulletin.

Dans les grandes villes des sept départements d’Auvergne-Rhone-Alpes concernés par la vigilance rouge, demain le mercure devrait grimpe jusqu’à 39°c localement :

Lyon : 39°c

Valence : 39°c

Privas : 39°c

Le-Puy-en-Velay : 36°c

Bourg-en-Bresse : 37°c

Grenoble : 38°c

Saint-Étienne : 36°c

Les autres départements français qui seront placés en vigilance rouge sont la Lozère, Gard, Vaucluse, Hérault, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne et Gers. En Auvergne-Rhône-Alpes, à ce stade, le Cantal, l’Allier, la Savoie, la Haute-Savoie et le Puy-de-Dôme restent en vigilance orange.

Lire aussi : 40°c attendus à Lyon, le Rhône passe en vigilance rouge canicule