Faisant suite à l'annonce des sites sélectionnés ce lundi par le comité d'organisation des JO d'hiver 2030, la Ville de Lyon se dit fière et prête à relever le défi.

Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver (COJOP) 2030 présentait ce lundi 29 juin les sites sélectionnés pour accueillir les différentes épreuves de la compétition. À Lyon, la Halle Tony Garnier, la LDLC Arena et Eurexpo accueilleront des épreuves du pôle glace.

Des sites d'entraînement dans les patinoires lyonnaises

"Nous ferons de ces olympiades une fête. Le choix de Lyon est celui de la raison", assure le maire de Lyon Grégory Doucet dans un communiqué. À la suite de l'annonce du COJOP, la Ville se prépare à de grands aménagements dans la perspective des Jeux. Ceux-ci bénéficieront aux associations, aux clubs, aux pratiquants et plus largement aux habitants.

La Ville mobilisera également les patinoires Charlemagne et Baraban comme sites officiels d'entrainement des délégations. "Utiliser l'existant, c'est la garantie d'une bonne gestion financière avec des économies importantes. C'est aussi l'assurance d'une organisation qui pense à son impact sur la planète", indique le maire. L'occasion pour Lyon de renforcer durablement ses équipements sportifs avant l'évènement sportif.

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