Un food truck sera prochainement installé par GrandLyon Habitat dans le quartier Mermoz. (Pexels – Kampus Production)

Le quartier Mermoz s'apprête à accueillir un food truck qui sera sélectionné via l'appel à manifestation d'intérêt de GrandLyon Habitat.

GrandLyon Habitat lance un appel à manifestation d'intérêt pour l'installation d'un food truck sur le quartier prioritaire de Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon. L'objectif est notamment de favoriser l'offre de proximité, le lien social et d'améliorer le cadre de vie des habitants. Le candidat retenu bénéficiera d'une autorisation d'occupation temporaire contre une redevance mensuelle de 600 euros.

Si tous les profils sont les bienvenus, les candidats habitant un quartier prioritaire de la Métropole se verront porté une attention particulière. Ceux-ci doivent présenter un projet travaillé pouvant faire l'objet de partenariats avec les acteurs locaux. Il est par ailleurs nécessaire de présenter, entre autres, un concept de restauration, un échantillon de produits, ainsi qu'une grille tarifaire accessible. Les candidatures doivent être déposées avant le 4 septembre.

Lire aussi : GrandLyon Habitat fait une découverte patrimoniale rare lors de travaux sur le quai Arloing



