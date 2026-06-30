Canicule : un plan de climatisation réversible lancé dans les salles de classe de Mions

Pour lutter contre la canicule, le maire de Mions a annoncé qu’un vaste plan de climatisation sera lancé dans les 60 classes de la commune.

Si la métropole lyonnaise connaît une accalmie après les chaleurs exceptionnelles de la semaine dernière, elle ne devrait être que passagère, puisque les températures repartiront à la hausse dès ce week-end. Un mercure grimpant jusqu’à 41 ou 42 degrés par endroits qui inquiète, mais qui pousse aussi à agir, comme c’est le cas à Mions. "Brumisateurs dans les cours d'écoles, ventilateurs dans les classes, ouverture d'espaces climatisés et mise en place de navettes gratuites pour permettre aux enfants de rejoindre des locaux rafraîchis" : plusieurs actions ont déjà été entreprises pour protéger les plus vulnérables.

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Des équipements réversibles en hiver

Mais cela ne suffit pas, explique le maire de la commune, Mickaël Paccaud, qui a annoncé ce lundi dans un communiqué lancer un vaste plan de climatisation dans les écoles, soit près de 60 classes. "Cette décision est guidée par une seule priorité : la santé, la sécurité et le bien-être des enfants comme des personnels de l'Éducation nationale et de la municipalité", justifie-t-il encore. Pour les alimenter, la Ville de Mions dispose de "près de 1 800 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur ses bâtiments", et les équipements seront par ailleurs réversibles, offrant un chauffage d’appoint en hiver.

Alors que les débats autour de la climatisation sont nombreux et soulèvent de nombreuses questions, Mickaël Paccaud assure qu’il ne choisit pas "la climatisation contre l’environnement", mais fait "le choix d'une adaptation intelligente au changement climatique." Et d’ajouter : "En France, un débat idéologique a trop longtemps retardé certaines décisions. Aujourd'hui, la réalité s'impose à tous, et le Gouvernement lui-même vient d'affirmer que la climatisation ne doit plus être un tabou lorsqu'elle protège réellement les personnes."

L’édile ajoute enfin qu’un groupe de travail "spécifique" a été lancé depuis plusieurs semaines et réunit des spécialistes pour trouver "l'ensemble des solutions techniques, énergétiques et financières." Et de conclure : "Des échanges ont d'ores et déjà été engagés avec plusieurs partenaires, notamment EDF. Chaque financement mobilisable, chaque innovation, chaque partenariat sera recherché avec une seule ambition : aller plus vite pour protéger nos enfants."