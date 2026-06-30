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Vue de Lyon. @CM

Auvergne-Rhône-Alpes : un écosystème de startups en pleine expansion

  • par Amaury Perrin

    • France Digitale dévoile son mapping 2026 des 1 311 startups qui dynamisent la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Avec 1 311 startups, près de 20 000 emplois et 7 milliards d’euros levés, la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) confirme son statut de place forte de l’innovation en France. C’est ce que révèle un mapping 2026 réalisé par France Digitale, principale association européenne de startups et d’investisseurs.

    Porté par les pôles de Lyon et Grenoble, le territoire s’appuie sur des filières solides. Notamment dans la santé (16% des startups), l’industrie (11%), les technologies de la donnée et du cloud (8%) et l’énergie (8%).

    Cartographie des startups par département ©France Digitale

    L’écosystème régional séduit ainsi les entrepreneurs : plus de 80 % des startups interrogées estiment que leur implantation en région AURA favorise leur croissance. Elles bénéficient en effet d’un environnement complet, mêlant excellence industrielle, recherche de pointe, accès aux talents, financements et dispositifs d’accompagnement. Autant d’atouts qui permettent à la région de faire émerger des entreprises technologiques de premier plan et de rivaliser avec les autres grands pôles français de l’innovation.

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