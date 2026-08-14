Un policier a été blessé au bras mercredi soir, place du Maréchal-Lyautey, par un jeune homme âgé de 19 ans lors d’un contrôle.

Une intervention mouvementée s’est déroulée mercredi 12 août au soir, dans le 6e arrondissement de Lyon. Aux alentours de 22h30, place du Maréchal-Lyautey, les forces de l’ordre ont voulu contrôler un jeune homme de 19 ans qui semblait être sous l’emprise de stupéfiants.

Mais selon les dernières informations de nos confrère du Progrès, la situation aurait rapidement dégénérée. Le jeune individu, de nationalité bulgare, aurait refusé de se soumettre aux policiers avant de se rebeller.

Au cours de l’intervention, il aurait mordu au sang l’un des policiers au niveau du bras, occasionnant une blessure. L’agent a déposé plainte à la suite des faits. Le suspect a finalement été interpellé par des CRS puis placé en garde à vue.

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