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Grégory Doucet, maire de Lyon (CM)

JO 2030 : Grégory Doucet veut une cérémonie d’ouverture dans le centre-ville de Lyon

  • par Clémence Margall
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    • Grégory Doucet milite pour une cérémonie d’ouverture dans le centre-ville de Lyon, "sur la place Bellecour ou dans d’autres grands espaces publics."

    Après que le comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver a officialisé que les épreuves de glace auront bien lieu dans la métropole lyonnaise, plusieurs lieux sont désormais pressentis pour accueillir la cérémonie d’ouverture, dont le Groupama Stadium de Décines et le stade de Gerland, dans le 7e arrondissement.

    Dans un entretien accordé à nos confrères de Lyon Décideurs, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, milite, lui, pour une cérémonie d’ouverture dans le centre-ville, à l’image de ce qui a été fait lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. Du moins, dans les grandes lignes. "Je ne pense pas qu’il faille répéter ce qu’a déjà fait Paris", estime dans un premier temps Grégory Doucet, qui assure que "nous avons les moyens de faire différemment et d’organiser sur la place Bellecour ou dans d’autres grands espaces publics, une magnifique cérémonie qui permettent aux Lyonnaises et Lyonnais, mais aussi à celles et ceux qui viendront à Lyon pour l’occasion, de profiter d’un moment unique dans notre magnifique ville."

    Lire aussi : JO 2030 : le CIO approuve la nouvelle carte des sites et valide Lyon pour les sports de glace

    La France Insoumise ne veut plus des Jeux à Lyon

    Une proposition similaire avait été faite par la députée du Rhône, alors candidate aux élections municipales, Anaïs Belouassa-Cherifi, qui militait pour organiser une cérémonie d’ouverture au parc de Gerland. L'élue France Insoumise semble toutefois avoir changé d'avis tant le ton était différent ce jeudi lors du conseil municipal. Albert Levy a en effet estimé que ces Jeux olympiques d’hiver étaient nés d’un "déni démocratique" et pourraient être "écologiquement insoutenables." "Nous refusons que les Lyonnaises et les Lyonnais héritent demain d’une facture publique colossale, de libertés amoindries et d’un environnement davantage dégradé", a-t-il ajouté.

    À la Région, l’ambiance est tout aussi glaciale selon nos confrères. "Ce n’est pas à Grégory Doucet de décider d’où se fera la cérémonie d’ouverture", aurait ainsi lancé le président d’Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke. Ce dernier privilégierait une cérémonie dans un stade, comme le Groupama Stadium, plus facile à mettre en place et à sécuriser.

    La carte des sites de compétition sera quant à elle présentée lundi 29 juin par le comité d’Organisation des Jeux olympiques et Paralympiques des Alpes 2030.

    Lire aussi : JO 2030 : Renaud Pfeffer détaille la place de Lyon dans la carte olympique

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