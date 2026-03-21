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Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux élections municipales à Lyon. (@DR)

"Ni amertume, ni tristesse" : Nathalie Perrin-Gilbert revient sur sa défaite lors des municipales à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Remportant seulement 3,64 % des voix lors du premier tour des élections municipales à Lyon, et 9,30 % dans le 4e arrondissement, Nathalie Perrin-Gilbert se retrouve sans mandat pour la première fois depuis 1995.

    "Ni regret donc, ni amertume, ni tristesse, mais au contraire un sentiment d'accomplissement." Dans un texte publié ce samedi 21 mars sur les réseaux sociaux, Nathalie Perrin-Gilbert revient sur ses années en politique à Lyon après avoir échoué à se qualifier au second tour des élections municipales à Lyon.

    "Je tiens à dire aussi combien je n'ai jamais vécu mon engagement politique comme une carrière et combien j'ai toujours considéré la défaite non seulement comme envisageable mais aussi comme, à tout moment, probable. Ni regret donc, ni amertume, ni tristesse, mais au contraire un sentiment d'accomplissement : celui d'avoir consacré tout le temps et l'attention dont j'étais capable au service de ma ville d'une part, au service du politique d'autre part", écrit l'ancienne élue et maire du 1er arrondissement (2001-2020), puis adjointe à la Culture de Grégory Doucet entre 2020 et 2024.

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    "Si les choses étaient à refaire je ne changerai rien"

    Ayant seulement remporté 3,64 % des voix dimanche 15 mars, Nathalie Perrin-Gilbert souligne que ces résultats "auront un impact sur (sa) vie, mais cela n'est pas rien au regard de la violence et de la souffrance qui se propagent dans le monde." Et d'ajouter : "Je dois dire aussi que je ressens une forme de soulagement. Tenir bon vis à vis d'une certaine conception du politique n'a pas toujours été facile, et encore moins ces six dernières années. J'ai parfois ressenti du désarroi face au spectacle qu'il m'était donné de voir. À redevenir libre, je me sens soulagée. Et sans regret car si les choses étaient à refaire je ne changerai rien."

    Elle conclut : "Et surtout, avec celles et ceux qui m'ont accompagnée, nous avons contribué à tisser des liens dans la ville, à semer des graines, et de tout cela il restera quelque chose, je le sais. Et cela me remplit de joie." Si Nathalie Perrin-Gilbert ne précise pas les contours de son futur à Lyon, on peut toutefois supposer qu'elle gardera un œil sur le prochain mandat municipal après le second tour de demain soir.

    Lire aussi : Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas et ses 36,78%

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