Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas sont à égalité selon un dernier sondage publié ce vendredi, à deux jours du second tour des élections municipales à Lyon.

Les deux candidats vont certainement passer un week-end tendu. À deux jours du second tour des élections municipales à Lyon, un dernier sondage OpinionWay* pour Lyon Mag donne Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet à égalité. 10 % des sondés n'expriment par ailleurs aucune intention de vote.

Pour rappel, le maire écologiste sortant Grégory Doucet est arrivé très légèrement en tête au premier tour avec 37,36 % des voix, tandis que l'ancien patron de l'OL a recueilli 36,78 % des voix. La candidate insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi a obtenu de son côté 10,41 % des voix, mais s'est alliée avec l'écologiste.

59 % des sondés ont une opinion négative sur l'alliance entre les écologistes et La France insoumise

En cumulant les reports de voix des Insoumis et des électeurs de Nathalie Perrin-Gilbert qui a recueilli 3,64 %, Grégory Doucet devrait atteindre quasiment 52 %. Il devrait aussi pouvoir aller chercher les quelques milliers de voix des trois listes de la gauche radicale et pourquoi pas quelques électeurs de Georges Képénékian, qui a recueilli 3,53 % des voix. Les 50 % avancés par ce sondage pourraient être le signe que le maire sortant ne fait pas le plein à gauche.

De son côté, Jean-Michel Aulas devrait pouvoir s'appuyer sur les reports de voix des électeurs de l'UDR et du RN, dont le candidat Alexandre Dupalais était arrivé en troisième position avec 7,07 % des voix. Il devra aussi aller chercher des électeurs chez Georges Képénékian et compte pour l'emporter sur la défection d'électeurs de gauche rebutés par l'alliance avec La France insoumise.

59 % des sondés estiment d'ailleurs que l'union entre la liste de Grégory Doucet et la France insoumise est "plutôt une mauvaise chose". Un chiffre relativement faible si l'on considère que la question n'a pas été posée uniquement aux électeurs de gauche mais bien à l'ensemble du panel.

*Sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace mené sur un échantillon de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, du 17 au 20 mars 2026.