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La cinéaste argentine Lucretia Martel attendue à Lyon le 2 avril 2026. Wikimédia Commons

La cinéaste argentine Lucrecia Martel attendue à Lyon le 2 avril

  • par Clémence Margall

    • Figure emblématique du cinéma argentin, Lucrecia Martel sera de passage à Lyon le 2 avril et plus précisément à l'Institut Lumière et au cinéma Lumière Terreaux.

    La cinéaste multi-récompensée et figure emblématique du nouveau cinéma argentin Lucrecia Martel sera à Lyon le jeudi 2 avril prochain pour une journée exceptionnelle.

    La réalisatrice est d'abord attendue à l'Institut Lumière, dans le 8e arrondissement, pour présenter son film La Nina Santa (2004) à 16 heures avant de participer à une rencontre avec le public à 18 h 30 animée par Thierry Frémaux.

    Lucrecia Martel présentera également La ciénaga (2001) à 20 heures, toujours à l'Institut Lumière, avant de filer dans le 1er arrondissement, au cinéma Lumière Terreaux, pour présenter en avant-première aux spectateurs Nuestra tierra, dont la sortie dans les salles est prévue le 1er avril.

    Plus d'informations et réservations sur le site de l'Institut Lumière.

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