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(Photo JOEL SAGET and OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Second tour des élections municipales à Lyon : les propositions de Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas

  • par Nathan Chaize

    • A deux jours du second tour des élections municipales à Lyon, Lyon Capitale fait le point sur les propositions et promesses faites jusqu'à présent par Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas.

    À deux jours du second tour des élections municipales à Lyon, et alors que la campagne d'entre-deux-tours a surtout été le théâtre d'affrontements politiques et verbaux, Lyon Capitale fait un dernier point sur le programme de Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet.

    Une infographie dans laquelle les propositions sont classées par thème.

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