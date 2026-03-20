Second tour des élections municipales à Lyon : les propositions de Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas

A deux jours du second tour des élections municipales à Lyon, Lyon Capitale fait le point sur les propositions et promesses faites jusqu'à présent par Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas.

À deux jours du second tour des élections municipales à Lyon, et alors que la campagne d'entre-deux-tours a surtout été le théâtre d'affrontements politiques et verbaux, Lyon Capitale fait un dernier point sur le programme de Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet.

Une infographie dans laquelle les propositions sont classées par thème.

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