Rhône : un quadragénaire condamné à un an de prison pour agression sexuelle sur une mineure de 17 ans

Un homme de 40 ans a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour avoir agressé sexuellement une jeune fille de 17 ans. Les faits se sont déroulés en 2021 à Beaujeu (Rhône).

Les faits remontent à 2021 à Beaujeu, dans le Rhône, alors que la mère d’une jeune fille de 17 ans porte plainte après que cette dernière a révélé avoir été agressée chez un ami de son compagnon. Comme le révèlent nos confrères du Progrès, l’adolescente a expliqué s’être endormie sur le canapé du salon avant que l’homme, aujourd’hui âgé de 40 ans, ne commence à lui caresser le corps et la poitrine avant d’introduire ses doigts dans les parties intimes de la victime. Le suspect a d’abord été poursuivi pour viol, avant que les faits ne soient requalifiés en agression sexuelle.

À la barre, l’homme a confessé avoir eu "un manque de discernement" et avoir "honte", alors que lors de son audition il évoquait un "flirt" réciproque. La jeune femme a quant à elle assuré avoir eu peur : "Je ne pensais pas qu’il allait me caresser le sexe. Je n’ai rien pu dire, j’avais peur qu’il me frappe."

Trois ans de prison avec mandat de dépôt ont été requis par le procureur de la République, Matthias Zanettini, rappelant que le prévenu avait déjà effectué neuf mois de détention provisoire en 2021. Il a finalement été condamné le 17 mars dernier à un an de prison ferme et devra se soumettre à un suivi socio-judiciaire de cinq ans, avec obligation de soins, interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile. Il doit par ailleurs verser 5 000 euros de dommages et intérêts à la victime, ainsi que 1 500 euros au titre des frais d’avocat, tandis qu’il lui est interdit d’exercer une activité en lien avec des mineurs pendant cinq ans.