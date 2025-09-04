Actualité
Les fameux panneaux bleus de la Région à l’entrée des lycées. (Photo by Elsa Biyick / Hans Lucas via AFP)

Après les scanners électromagnétiques, des brigades cynophiles dans les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes ?

  • par Vincent Guiraud

    • Après avoir expérimenté l'utilisation des scanners électromagnétiques à l'entrée du lycée Charles-Mérieux à Lyon, Fabrice Pannekoucke, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes annonce vouloir mettre en place des contrôles inopinés dans les lycées, menés par des brigades cynophiles.

    A chaque jour une nouvelle annonce pour la sécurisation des collèges en Auvergne-Rhône-Alpes, qui pourraient bientôt voir débarquer des chiens détecteurs de stupéfiants dans leurs murs. Trois jours après avoir expérimenté à l'entrée du lycée Charles-Mérieux de Lyon l'utilisation des scanners électromagnétiques, la Région envisagerait de mettre en place des contrôles inopinés dans les lycées, à l'aide de brigades cynophiles.

    Lire aussi : A Lyon, la sécurisation des collèges et des lycées se joue aussi sur le terrain politique

    C'est en tout cas ce qu'a annoncé Fabrice Pannekoucke, président du conseil régional, à nos confrères du Progrès, dans le cadre d'une large interview menée un an après son élection. L'élu LR, qui a pris la suite de Laurent Wauquiez à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes, estime "qu'il est impératif de s'attaquer de manière très forte au narcotrafic et aux consommations".

    La Région attend le feu vert de la préfecture

    Et pour cela, l'élu savoyard veut "mener des contrôles inopinés avec des brigades cynophiles dans nos établissements". "J’ai soumis cette proposition à la préfecture et au ministère. J’attends désormais leur aval et les moyens de le faire" poursuit le président de Région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Avant de conclure, tout en lucidité : "J’ai bien évidemment conscience que nous n’enrayerons pas tout le problème du trafic avec cette initiative, mais je ne veux pas que la Région soit complice." Une nouvelle proposition qui devrait hérisser le poil de l'opposition régionale qui dénonçait en début de semaine la "surenchère sécuritaire" de la Région concernant l'expérimentation des scanners à l'entrée des lycées.

    Lire aussi : La Région veut expérimenter les scanners corporels à l'entrée des lycées : l'opposition tacle la "dérive sécuritaire" de l'exécutif

