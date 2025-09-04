Actualité
La préfecture de Saône-et-Loire à Mâcon.

Saône-et-Loire : levée des restrictions d’eau, le département reste en vigilance sécheresse

  • par La Rédaction

    • Après plusieurs semaines marquées par des restrictions, le préfet de Saône-et-Loire annonce leur levée grâce aux pluies abondantes tombées depuis la fin août.

    Depuis le 26 août, la Saône-et-Loire a enregistré entre 80 et 120 mm de précipitations, entraînant une amélioration notable de l’état de la végétation et du débit des cours d’eau. Dans ce contexte, et au regard des prévisions météo qui annoncent encore des pluies, le préfet a décidé de mettre fin aux restrictions d’usage de l’eau encore en vigueur.

    L’ensemble du département reste cependant placé en vigilance sécheresse. Les autorités rappellent que la situation hydrologique continuera d’être suivie de près et que de nouvelles restrictions pourraient être rétablies si les conditions venaient à se dégrader.

    Le préfet encourage les habitants comme les activités économiques à poursuivre les gestes d’économie d’eau, de la réparation des fuites au choix de douches plutôt que de bains, en passant par la limitation des arrosages ou du lavage des véhicules.

    à lire également
    Après les scanners d'entrée, les brigades cynophiles dans les lycées de la Région ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Après les scanners d'entrée, les brigades cynophiles dans les lycées de la Région ? 09:31
    Saône-et-Loire : levée des restrictions d’eau, le département reste en vigilance sécheresse 09:10
    Le Marché de la Mode Vintage fait son retour à Lyon en octobre 08:50
    Stationnement à Lyon Sud : deux députés socialistes veulent en finir avec les parkings payants 08:25
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste relativement bonne ce jeudi 07:50
    d'heure en heure
    Orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:28
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un jeudi pluvieux et orageux à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus 07:12
    Villeurbanne : un homme poignarde son fils en tentant de s'en prendre à son ex-femme 03/09/25
    bocuse d'or
    Le Bocuse d'Or Europe organisé pour la première fois en France en 2026 : la ville de Marseille choisie 03/09/25
    police judiciaire
    Lyon : trois hommes interpellés pour vols à l'arraché 03/09/25
    plan Loup
    La présence d'un loup confirmée par l'OFB dans la Loire 03/09/25
    Xavier Odo
    Grigny-sur-Rhône : un nouvel arrêté anti-regroupement en vigueur 03/09/25
    Laurent Wauquiez lors de l'inauguration du campus du numérique
    La gauche incendie la Région après la fermeture d'une formation du Campus du numérique 03/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut