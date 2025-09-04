Saône-et-Loire : levée des restrictions d’eau, le département reste en vigilance sécheresse

Après plusieurs semaines marquées par des restrictions, le préfet de Saône-et-Loire annonce leur levée grâce aux pluies abondantes tombées depuis la fin août.

Depuis le 26 août, la Saône-et-Loire a enregistré entre 80 et 120 mm de précipitations, entraînant une amélioration notable de l’état de la végétation et du débit des cours d’eau. Dans ce contexte, et au regard des prévisions météo qui annoncent encore des pluies, le préfet a décidé de mettre fin aux restrictions d’usage de l’eau encore en vigueur.

L’ensemble du département reste cependant placé en vigilance sécheresse. Les autorités rappellent que la situation hydrologique continuera d’être suivie de près et que de nouvelles restrictions pourraient être rétablies si les conditions venaient à se dégrader.

Le préfet encourage les habitants comme les activités économiques à poursuivre les gestes d’économie d’eau, de la réparation des fuites au choix de douches plutôt que de bains, en passant par la limitation des arrosages ou du lavage des véhicules.