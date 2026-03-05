Un jeudi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est un jeudi mitigé, alternant entre nuages et éclaircies, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 5 mars 2026.

Le ciel sera un peu moins bleu ce jeudi. Pour ce quatrième jour de la semaine, le soleil alternera avec des nuages, très certainement chargés de sable du Sahara remontant par le sud. Malgré tout le temps restera sec et doux.

Si ce matin le thermomètre affiche 5 degrés, le mercure grimpera jusqu'à 18 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs toujours largement au dessus des normales de saison.