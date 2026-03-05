Le spécialiste de l'événementiel GL Events a publié mercredi un bénéfice net part du groupe à 86 millions d'euros, en hausse de 5% en 2025 par rapport à 2024.

Selon le PDG de la société lyonnaise, c'est "une performance solide" pour "une année remarquable". Ce mercredi, GL Events a publié son bénéfice net qui s'élève à 86 millions d'euros pour 2025 et qui est en hausse de 5% par rapport à l'année passée. "GL Events réalise en 2025 une nouvelle année record (...) confirmant la solidité de son modèle et la pertinence de sa stratégie", a souligné dans un communiqué le patron du groupe Olivier Ginon.

"Notre expansion internationale se poursuit avec succès au Japon, en Arabie Saoudite, aux États-Unis et en Afrique du Sud, tandis que nous renforçons notre présence sur des marchés d'avenir à fort potentiel: santé animale, événementiel professionnel, services alimentaires, grands événements sportifs et institutionnels", a-t-il ajouté.

Objectif +8% en 2026

Le résultat net du groupe a atteint 86 millions d'euros en 2025 contre 77 millions un an plus tôt, et la dette nette a été de 471 millions d'euros, en baisse de 46 millions d'euros. Le chiffre d'affaires atteint 1,721 milliard d'euros, en hausse de 5%. GL Events prévoit d'accélérer sa croissance pour 2026 avec un objectif de hausse du chiffre d'affaires de 8%, "portée par un portefeuille de contrats majeurs", a expliqué M. Ginon.

Selon ce dernier, il doit "compenser une biennalité défavorable: Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026, Jeux Asiatiques d’Aichi Nagoya, COP17 à Oulan-Bator, Coupe du Monde de la FIFA et Asian Cup en Arabie saoudite".

GL Events est devenu l'été dernier concessionnaire du Stade de France, à l'issue d'une intense bataille avec le consortium Vinci-Bouygues qui était aux manettes de l'enceinte sportive depuis 30 ans.

"Le Stade de France, avec 29 événements déjà programmés, tout comme nos contrats pluriannuels pour les Grands Prix de Formule 1 de Las Vegas et d'Interlagos renforcent notre visibilité à moyen et long terme", ajoute M. Ginon.