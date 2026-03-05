Actualité
Le patron de GL Events, Olivier Ginon. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

GL Events : le géant lyonnais de l'événementiel affiche un bénéfice net en progression en 2025

  • par V.G.

    • Le spécialiste de l'événementiel GL Events a publié mercredi un bénéfice net part du groupe à 86 millions d'euros, en hausse de 5% en 2025 par rapport à 2024.

    Selon le PDG de la société lyonnaise, c'est "une performance solide" pour "une année remarquable". Ce mercredi, GL Events a publié son bénéfice net qui s'élève à 86 millions d'euros pour 2025 et qui est en hausse de 5% par rapport à l'année passée. "GL Events réalise en 2025 une nouvelle année record (...) confirmant la solidité de son modèle et la pertinence de sa stratégie", a souligné dans un communiqué le patron du groupe Olivier Ginon.

    A lire aussi : Grandes sagas d’entreprises : GL Events, à pas de géant

    "Notre expansion internationale se poursuit avec succès au Japon, en Arabie Saoudite, aux États-Unis et en Afrique du Sud, tandis que nous renforçons notre présence sur des marchés d'avenir à fort potentiel: santé animale, événementiel professionnel, services alimentaires, grands événements sportifs et institutionnels", a-t-il ajouté.

    Objectif +8% en 2026

    Le résultat net du groupe a atteint 86 millions d'euros en 2025 contre 77 millions un an plus tôt, et la dette nette a été de 471 millions d'euros, en baisse de 46 millions d'euros. Le chiffre d'affaires atteint 1,721 milliard d'euros, en hausse de 5%. GL Events prévoit d'accélérer sa croissance pour 2026 avec un objectif de hausse du chiffre d'affaires de 8%, "portée par un portefeuille de contrats majeurs", a expliqué M. Ginon.

    Selon ce dernier, il doit "compenser une biennalité défavorable: Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026, Jeux Asiatiques d’Aichi Nagoya, COP17 à Oulan-Bator, Coupe du Monde de la FIFA et Asian Cup en Arabie saoudite".

    GL Events est devenu l'été dernier concessionnaire du Stade de France, à l'issue d'une intense bataille avec le consortium Vinci-Bouygues qui était aux manettes de l'enceinte sportive depuis 30 ans.

    "Le Stade de France, avec 29 événements déjà programmés, tout comme nos contrats pluriannuels pour les Grands Prix de Formule 1 de Las Vegas et d'Interlagos renforcent notre visibilité à moyen et long terme", ajoute M. Ginon.

    à lire également
    Chantage à la sextape : Gaël Perdriau remis en liberté après deux mois de prison

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Chantage à la sextape : Gaël Perdriau remis en liberté après deux mois de prison 07:51
    GL Events : le géant lyonnais de l'événementiel affiche un bénéfice net en progression en 2025 07:32
    Un jeudi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:13
    Thomas Rudigoz
    Vidéo-surveillance : "Doucet a complètement failli", accuse Thomas Rudigoz 07:00
    Municipales à Lyon : l'association PAZ se mobilise devant le local de campagne d'Aulas 04/03/26
    d'heure en heure
    "Il n'y a que le travail qui compte": A Lyon, Grégory Doucet et François Ruffin chaussent les crampons 04/03/26
    Élections à Lyon : Bernard dénonce "la politique de la chaise vide" d'Aulas et Sarselli 04/03/26
    TCL
    Lutte contre le harcèlement dans les transports en commun : à Lyon, les "marches exploratoires" fêtent leur dix ans 04/03/26
    Municipales 2026 : SOS Homophobie interpelle les candidats et demande "de réels engagements" 04/03/26
    Photo d'illustration - commissariat d'Auvergne-Rhône-Alpes @ WilliamPham
    Grigny-sur-Rhône : Un policier percute un mur après une course poursuite 04/03/26
    Journée des droits des femmes : les "journées de l'égalité" reviennent dans la Métropole de Lyon 04/03/26
    Loups parc de Courzieu (NE PAS REUTILISER CETTE IMAGE)
    Sud de Lyon : Deux loups filmés, leur présence dans le Rhône confirmée 04/03/26
    police Lyon
    Corps calciné retrouvé près de Lyon : l'enlèvement de l'homme filmé par un automobiliste 04/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut