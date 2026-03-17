Dans un communiqué de presse publié ce mardi 17 mars, Nathalie Perrin-Gilbert, arrivée en 5e position au premier tour des municipales avec 3,64% des votes, appelle à faire barrage à la droite à Lyon.

C'est l'un des enjeux de l'entre-deux-tours à Lyon. Vers quels candidats, entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet, vont se reporter les votes des sept autres têtes de liste du premier tour ? Ce mardi 17 mars, Nathalie Perrin-Gilbert, arrivée en 5e position au premier tour dimanche, avec 3,64% des voix, annonce vouloir faire barrage à la droite.

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"Nos listes ne sont pas en mesure de se maintenir au second tour, nous en prenons acte" débute l'ancienne adjointe à la culture de Grégory Doucet, avant de regretter que "la liste écologiste arrivée en tête n’a pas ouvert sa proposition programmatique à la discussion, réclamant un soutien inconditionnel".

Si NPG affirme qu'elle ne donnera pas de consigne de vote à ses électeurs et électrices pour le 22 mars prochain, estimant avoir "suffisamment confiance en leur capacité à faire le meilleur choix pour notre ville", elle indique également qu'elle restera fidèle "à l’éthique, la constance et la cohérence" de son "ancrage à gauche". "Les candidates et les candidats unis sur les Listes Lyon avec Vous et la Métropole avec Vous voteront en ce sens et ne donneront pas une voix aux candidats et candidates de la droite à Lyon" poursuit le communiqué.

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Une consigne de vote déguisée vers la liste de Grégory Doucet qui a conclu ce lundi une alliance "technique" avec la candidate insoumise, Anais Belouassa-Cherifi.

"A Lyon, une voie existe pour porter une gauche claire et exigeante, démocratique et républicaine, citoyenne et attentive à la manière de gouverner. Elle continuera à s’exprimer, à rassembler et à agir dans les semaines, les mois et les années qui viennent" conclut Nathalie Perrin-Gilbert.

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