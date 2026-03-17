Manuel Bompard aux côtés de Gabriel Amard dans la 6e circonscription du Rhône le mercredi 3 juillet. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le député de La France insoumise Gabriel Amard dénonce l'échec des négociations avec les écologistes, les socialistes et les communistes à la Métropole de Lyon.

"C'est fini. Nous déposons nos listes pour le 2e tour", a indiqué ce mardi peu après midi le député insoumis Gabriel Amard, assurant avoir "tout fait pour trouver un accord de fusion pour battre la droite et l'extrême droite". Depuis dimanche soir, les Insoumis et les Ecologistes emmenés par le président sortant de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, négocient pour tenter de s'assurer la victoire dans les circonscriptions Rhône Amont et Portes du Sud, indispensables à une réélection du président sortant.

"Prisonnier de ses accords avec le vieux monde politique du PS notamment"

Ce matin encore, le candidat insoumis Florestan Groult appelait "à la raison et à une fusion technique sur la Métropole pour mettre la droite réactionnaire en échec". Mais en début d'après-midi, Gabriel Amard s'en est pris à Bruno Bernard publiquement : "Monsieur Bruno Bernard est prisonnier de ses accords avec le vieux monde politique du PS notamment. Il n’est plus maître à bord de son système. Incapable de répondre présent à notre main tendue sur toutes les circonscriptions métropolitaines."

À midi, l'entourage de Bruno Bernard indiquait que les négociations étaient toujours en cours. Ultime coup de pression ou fermeture définitive des pourparlers, difficile à dire pour l'heure. Contactés suite au poste de Gabriel Amard, ni Florestan Groult ni l'entourage de Bruno Bernard n'ont pour l'heure répondu.

Pour Rhône Amont, la maire socialiste de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy est arrivée en seconde position, dix points devant les insoumis. Mais elle a annoncé dès hier qu'elle ne s'allierait pas avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, alors que le député insoumis Abdelkader Lahmar tente de lui subtiliser le siège de maire aux élections municipales. "Elle n'a jamais varié et ne variera jamais sur sa position par rapport aux Insoumis" indiquait-on hier dans son entourage.

Des alliances nouées, mais pas avec LFI

À l'inverse du retrait de Sébastien Delogu à Marseille confronté au refus d'une fusion exprimé par le sortant Benoît Payan, les Insoumis lyonnais ne semblent pas être disposés à se retirer pour empêcher une victoire de Laurence Fautra (LR).

La sortante socialiste qui avait déjà largement dénoncé le Nouveau front populaire a d'ailleurs déjà noué une alliance avec une liste divers gauche conduite par Abdelmajid Benyoub et Doriane Roux-Mouradian, qui avait rassemblé 8,4 % des suffrages. Dans son entourage, on considère qu'une victoire est possible sans alliance avec La France insoumise.

Du côté de Portes du Sud, la tête de liste de Bruno Bernard, Michèle Picard est arrivée seulement en troisième position derrière la candidate Grand Coeur lyonnais Nathalie Frier et le candidat insoumis Idir Boumertit. La logique voudrait ainsi que la communiste Michèle Picard se range derrière le député LFI, mais ce dernier lorgne sur la mairie de Vénissieux, et n'est qu'à trois points de la maire sortante, ne facilitant pas les discussions.

Comme à Vaulx-en-Velin, la sortante a préféré nouer, à la Métropole, une alliance avec la liste divers gauche de Michèle Edery qui a recueilli 5,16 % des voix au premier tour. Un score qui pourrait ne pas être suffisant si des électeurs d'extrême droite se détournaient de la liste RN pour privilégier un vote utile sur la liste LR-Grand Coeur lyonnais.