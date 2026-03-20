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Jean-Michel Aulas avant une opération de tractage à Lyon. (@Nathan Chaize)

Municipales à Lyon : les Socialistes recadrent Aulas et ses "méthodes indignes"

  • par Vincent Guiraud
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    • Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, la section des Socialistes du Rhône a sèchement recadré Jean-Michel Aulas. Le candidat avait affirmé en début de semaine que des socialistes avaient rejoint sa candidature.

    C'est un tacle, tout aussi violent que celui de Moussa Niakhaté avec l'OL hier soir, mais peut-être mieux maîtrisé. Il a été infligé par les Socialistes à Jean-Michel Aulas. Dans un communiqué de presse sobrement intitulé "Non Monsieur Aulas, les Socialistes ne vous soutiennent pas!" publié ce jeudi, la section rhodanienne du parti, a répondu au candidat Aulas.

    A lire aussi : "Une manœuvre grossière" : A Lyon, Place publique charge Aulas "qui se fait passer pour un homme de gauche"

    Ce dernier se félicitait en début de semaine, d'abord lors d'un porte-à-porte, puis devant les micros des journalistes, que certains Socialistes l'avaient rejoint à Lyon dans l'entre-deux-tours des municipales. Ces Socialistes, que l'homme d'affaires de 76 ans était incapable de citer nommement, auraient été effrayés par l'alliance scellée entre Grégory Doucet et LFI en début de semaine. Des affirmations plus que surprenantes qui ont donc fait réagir les principaux intéressés et une alliance  que l'ancien président de l'OL n'a eu de cesse ces dernières heures de dénoncer.

    "Jean-Michel Aulas est le candidat de la droite réactionnaire"

    "Après qu'un responsable de Générations Aulas se soit inventé, dans la presse, une adhésion fictive au Parti socialiste, Jean-Michel Aulas lui-même en vient désormais à affirmer, contre toute évidence, que des socialistes rejoindraient sa candidature" expliquent les Socialistes du Rhône. Avant de poursuivre : "Ces méthodes sont indignes. Tromper délibérément les électeurs, mentir sur son identité politique, organiser la confusion : ces pratiques constituent une atteinte sérieuse à la sincérité du débat démocratique."

    Accusant le candidat Aulas de "travestir la réalité pour convaincre", les Socialistes affirment rester fidèles aux candidatures de Grégory Doucet à la Ville et de Bruno Bernard à la Métropole, au sein de l'Union de la gauche. "Lorsqu'on lance sa campagne avec Laurent Wauquiez — qui appelle à une primaire des droites incluant Reconquête — il faut avoir le courage d'assumer ses positions. Jean-Michel Aulas est le candidat de la droite réactionnaire, et il doit en répondre devant les Lyonnaises et les Lyonnais" attaque encore le PS.

    A lire aussi : Municipales à Lyon : "Doucet a déformé tout ce qui a été dit" attaque Jean-Michel Aulas

    Avant de conclure : "La multiplication des manipulations et les mensonges déployés dans cet entre-deux-tours ne parviendra pas à masquer l'incapacité de Jean Michel Aulas à débattre de son projet pour Lyon. Face à ces dérives, nous appelons au respect des électeurs et à un retour à un débat politique digne, fondé sur les idées et les propositions."

    A lire aussi : Municipales à Lyon : aux Etats-Unis, Doucet et Aulas jouent au chat et à la souris

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