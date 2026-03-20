Eliminé par le Celta Vigo, l'OL prend la porte dès les 8e de finale de Ligue Europa

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Réduit à dix dès la 19e minute puis à neuf dans le temps additionnel, Lyon a été éliminé dès les 8es de finale de la Ligue Europa en perdant 2-0 jeudi dans son Groupama Stadium contre les Espagnols du Celta Vigo.

A l'aller, le 12 mars, les deux formations s'étaient séparées sur un score de parité (1-1). Lyon s'est rapidement retrouvé en infériorité numérique après l'exclusion du Sénégalais Moussa Niakhaté pour un geste mal maîtrisé sur Javi Rueda mais, dès la 2e minute, Nicolas Tagliafico aurait pu lui aussi recevoir un carton rouge, également pour une action maladroite sur ce même Rueda, sans que la vidéo-assistance n'intervienne.

L'Argentin a fini par être exclu au bout du temps additionnel après un deuxième avertissement (90+6). Maigre consolation pour l'Olympique lyonnais après cette désillusion : cette élimination prématurée après avoir terminé premier de la phase de ligue, va alléger le calendrier de la fin de saison avec uniquement le championnat à jouer et une nouvelle qualification européenne à préserver, l'ambition initiale.

En deux semaines, l'OL a été éliminé de la Ligue Europa et de la coupe de France, par Lens (2-2, 5-4 t.a.b.), face à qui Niakhaté avait manqué son tir au but. Ces dernières 48 heures ont d'ailleurs été difficiles pour le Sénégalais avec la perte du titre de champion d'Afrique sur tapis vert prononcée par la CAF, mardi.

7 matches sans succès

Les Rhodaniens, qui avaient enchaîné une série de treize victoires consécutives toutes compétitions confondues, restent maintenant sur sept matches sans succès. Le choc face à Monaco, dimanche (15H00) en Ligue 1, est évidemment très attendu pour espérer se relancer et rester dans la lutte pour le podium.

Pour cela, Lyon va pouvoir compter sur les retours de Pavel Sulc et Afonso Moreira, ses fers de lance offensifs, qui ont fait leur rentrée à la 67e minute quand l'OL était mené 1-0. Le Belge Malick Fofana, absent depuis fin octobre, a aussi fait son retour à la 81e minute.

Ils amèneront la profondeur qui a manqué ces dernières semaines à l'équipe de Paulo Fonseca, bien que leur apport durant la dernière demi-heure de jeu face au Celta a été limité pour des Lyonnais en infériorité et menés.

Greif a retardé l'échéance

Car les Galiciens ont pris l'avantage à l'heure de jeu avec un but inscrit par Rueda servi par Hugo Alvarez après un débordement sur l'aile gauche (61). Auparavant, le gardien de l'OL, Dominik Greif, a plusieurs fois retardé l'échéance sur des tentatives de Pablo Duran (26), Williot Swedberg (29) et Fer Lopez (37) alors qu'une reprise de la tête de Rueda est passée juste au-dessus peu avant la mi-temps (45+2).

En seconde période, le Slovaque a encore été déterminant deux fois devant Sergio Carreira (48, 56). Sur l'ensemble de la rencontre, l'Olympique lyonnais a été assez inoffensif en ne se créant qu'une seule occasion. Alors que les deux formations étaient encore à égalité numérique, sur un centre du Brésilien Endrick, l'Ukrainien Roman Yaremchuk n'a pu avoir la vivacité nécessaire pour reprendre le ballon et marquer (13).

Avant l'exclusion de Niakhaté, l'OL avait éprouvé des difficultés à se défaire du pressing du Celta. En supériorité, la formation espagnole n'a toutefois pas paru très à son aise malgré sa domination, récompensée logiquement par l'ouverture du score.

Mais face à la pression exercée par les Lyonnais, les Galiciens ont toujours fait planer la menace d'une contre-attaque, leur style de jeu préférentiel. Et c'est sur ce type de situation que Ferran Jutgla a achevé les espoirs lyonnais avec le but du 2-0 (90+2).