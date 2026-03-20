Avec 390 couverts enregistrés lundi midi, pour le premier service depuis l’extension du pass sanitaire, la Brasserie Georges a fait mieux que le lundi précédent, selon son directeur. (Photo Hadrien Jame)

Ce samedi 28 mars, l'iconique brasserie Georges organise une vente de sa vaisselle, d'occasion, mais aussi neuve. A noter que celle-ci s'inscrit dans une opération anti-gaspi.

C'est un évènement pas comme les autres qui se déroulera le samedi 28 mars prochain. La brasserie Georges, institution de la gastronomie lyonnaise organise une vente… de sa vaisselle. En cause, une raison particulière puisque l'établissement situé dans le deuxième arrondissement fête ses 190 ans d'existence.

De 8 heures à 11 heures, les amateurs de cuisine ou simple curieux pourront acquérir des objets chargés d'histoire comme le rappelle l'établissement dans un communiqué, rapporté par le Progrès. "Les assiettes de la Brasserie Georges ont porté des millions de choucroutes et connu bien des moments de fêtes."

Cerise sur le gâteau, la prestigieuse vaisselle logotée ne vous coûtera rien, ou presque. Les objets d'occasion sont mis en vente entre 3 et 5 euros, avec des prix dégressifs par lots de 6, quant à la vaisselle neuve, elle est tarifée entre 8 et 10 euros l'unité. A noter que les visiteurs pourront même repartir avec des pièces vétustes gratuitement, puisque cette vente s'inscrit dans une opération anti-gaspi.

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