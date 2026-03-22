Municipales à Lyon : le taux de participation à 16 heures est de 44,81 %, en baisse par rapport au premier tour 

Les estimations de participation à 16 heures pour les élections municipales à Lyon sont de 44,81 %, contre 47,37 % lors du premier tour. Le taux s’élève à 44,90 % pour les élections métropolitaines.

Alors qu’à 14 heures, les bureaux de vote situés dans les mairies d'arrondissement enregistraient une participation de 35,51 %, le taux s’élève, à 16 heures, à 44,81 %, en baisse 2,56 points par rapport au premier tour. En 2020, lors de la pandémie de Covid-19, le taux de participation s’élevait à 24,54 %.

Du côté des arrondissements, la participation est de 45,54 %, là aussi baisse par rapport à la semaine dernière alors que le taux était de 47,53 % à la même heure.

Enfin, pour les élections métropolitaines, le taux de participation est de 44,90 %, une estimation, là aussi, inférieure par rapport au premier tour et son taux de 45,41 %. En 2020, à la même heure, il était de 24,96 %.

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