L’A89 fermée dans le sens Lyon/Clermont après un accident dans la Loire

Après un accident survenu dans la Loire peu après 15 heures, l’A89 est fermée dans le sens Lyon/Clermont, au point kilométrique 498 (St-Just-la-Pendue). Les secours sont sur place.

La circulation est fortement perturbée sur l’A89 après un accident de la route survenu peu après 15 heures ce dimanche 22 mars.

L'incident s’est produit en direction de Bordeaux, après la sortie n°34 Tarare Centre, indique la préfecture de la Loire. Pompiers et dépanneurs sont sur place.

En conséquence, l’A89 est fermée dans le sens Lyon/Clermont au point kilométrique 498 (St-Just-la-Pendue), tandis que l’entrée est interdite à Tarare Centre 34.