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Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Auvergne-Rhône-Alpes : deux personnes décèdent dans des bureaux de vote à Saint-Étienne et Annecy

  • par la rédaction

    • Peu avant 14 heures, l’un des colistiers du candidat Rassemblement National (RN) Corentin Jousserand est décédé dans un bureau de vote à Saint-Étienne (Loire). Un électeur est également décédé à Annecy (Haute-Savoie) aux alentours de 9 heures.

    Alors que le second tour des élections municipales bat son plein ce dimanche 22 mars, un drame est survenu peu avant 14 heures à Saint-Étienne, dans la Loire. Selon nos confrères du Progrès, l’un des colistiers du candidat Rassemblement National (RN) Corentin Jousserand est décédé dans le bureau de vote Jules-Ferry où il était assesseur. L’homme âgé "d’un peu plus de 80 ans" aurait vraisemblablement été victime d’un arrêt cardiaque.

    "Nous sommes très choqués par cette nouvelle. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses proches, et nous souhaitons beaucoup de courage aux assesseurs et présidents des bureaux dans lequel notre colistier est décédé", a déclaré Corentin Jousserand, après avoir interrompu sa tournée des bureaux de vote.

    Un électeur de 81 ans décède à Annecy

    Plus tôt aujourd’hui, un électeur de 81 ans est également mort, victime lui aussi d’un malaise vers 9 heures, dans un des bureaux de vote situés au gymnase des Glaisins, à Annecy (Haute-Savoie), a indiqué France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Les bureaux de vote 34, 35 et 36 ont été fermés en raison de l’incident, mais ont rouvert à 10 h 40.

    Une troisième personne, une femme de 82 ans, est également morte ce dimanche à Carcassonne (Aude). Elle a été victime d'un malaise juste avant d’entrer dans son bureau de vote.

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