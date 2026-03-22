Actualité
Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Municipales dans le Rhône : le taux de participation à 12 heures s'élève à 19,17 %

  • par Clémence Margall

    • La préfecture du Rhône indique que le taux de participation pour le second tour des municipales s’élève à 19,17 % ce dimanche 22 mars à 12 heures dans le Rhône.

    Alors que le second tour des élections municipales se tient ce dimanche 22 mars, la préfecture du Rhône indique que le taux de participation s’élève à 19,17 % à 12 heures dans le Rhône. En 2020, le taux s'élevait à 16,7 % et à 19,24 % en 2014.

    Lire aussi : Municipales à Lyon : le taux de participation à 10 heures s’élève à 7,82 %

    Lors du premier tour, le taux de participation s’élevait à 17,62 % à la même heure dans le Rhône.

    Pour rappel, les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18 heures dans le département, sauf à Décines-Charpieu, Feyzin, Meyzieu, Mornant, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Vaulx-en-Velin et Vénissieux où ils seront ouverts jusqu'à 19 heures. À Lyon et Villeurbanne, ils resteront ouverts jusqu'à 20 heures.

    Le taux de participation à 10 heures s'élevait à 7,82 %.

    Au niveau national, le taux de participation s'élève à 20,33 %, nettement en hausse par rapport aux 15,29 % comptabilisés lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, et aux 19,83 % de 2014. Une participation en hausse donc, tandis que les premiers résultats tomberont à 20 heures.

    à lire également
    Municipales à Lyon : Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas ont voté

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales dans le Rhône : le taux de participation à 12 heures s'élève à 19,17 % 12:24
    Municipales à Lyon : Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas ont voté 11:35
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air une nouvelle fois dégradée ce dimanche à Lyon  11:23
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales à Lyon : le taux de participation à 10 heures s’élève à 7,82 % 10:45
    Orages : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  10:27
    d'heure en heure
    Deux fusillades à Villeurbanne et Vénissieux : un mort et un blessé grave 09:41
    Météo : le retour des nuages et des averses ce dimanche à Lyon  09:00
    Top 14 : à Perpignan, le Lou s’impose 32 à 28 après un match intense 21/03/26
    En images. À Lyon, plusieurs centaines de personnes défilent contre les "violences policières et pénitentiaires" 21/03/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : un quadragénaire condamné à un an de prison pour agression sexuelle sur une mineure de 17 ans 21/03/26
    "Ni amertume, ni tristesse" : Nathalie Perrin-Gilbert revient sur sa défaite lors des municipales à Lyon 21/03/26
    La cinéaste argentine Lucrecia Martel attendue à Lyon le 2 avril 21/03/26
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Un camion prend feu devant l'Hôtel de Ville de Lyon, aucun blessé à déplorer 21/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut