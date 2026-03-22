Municipales dans le Rhône : le taux de participation à 12 heures s'élève à 19,17 %

La préfecture du Rhône indique que le taux de participation pour le second tour des municipales s’élève à 19,17 % ce dimanche 22 mars à 12 heures dans le Rhône.

Alors que le second tour des élections municipales se tient ce dimanche 22 mars, la préfecture du Rhône indique que le taux de participation s’élève à 19,17 % à 12 heures dans le Rhône. En 2020, le taux s'élevait à 16,7 % et à 19,24 % en 2014.

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Lors du premier tour, le taux de participation s’élevait à 17,62 % à la même heure dans le Rhône.

Pour rappel, les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18 heures dans le département, sauf à Décines-Charpieu, Feyzin, Meyzieu, Mornant, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Vaulx-en-Velin et Vénissieux où ils seront ouverts jusqu'à 19 heures. À Lyon et Villeurbanne, ils resteront ouverts jusqu'à 20 heures.

Le taux de participation à 10 heures s'élevait à 7,82 %.

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Au 2e tour, le taux de participation à 12h00 pour le département du Rhône est de 19,17%.

En 2020, à la même heure, il était de 16,7%.

En 2014, à la même heure, il était de 19,24%. pic.twitter.com/CqyYBCW9PL — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 22, 2026

Au niveau national, le taux de participation s'élève à 20,33 %, nettement en hausse par rapport aux 15,29 % comptabilisés lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, et aux 19,83 % de 2014. Une participation en hausse donc, tandis que les premiers résultats tomberont à 20 heures.