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(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Municipales à Lyon : le taux de participation à 14 heures s’élève à 35,51 %

  • par Clémence Margall

    • Les estimations de participation à 14 heures pour les élections municipales à Lyon sont de 35,51 %, contre 35,23 % lors du premier tour. Le taux s’élève à 34,10 % pour les élections métropolitaines.

    Alors qu’à 12 heures, les bureaux de vote situés dans les mairies d'arrondissement enregistraient une participation de 24,31 %, le taux s’élève, à 14 heures, à 35,51 %. Lors du premier tour, à la même heure, la participation était de 35,23 %. En 2020, lors de la pandémie de Covid-19, le taux de participation s’élevait à 20,11 %.

    Du côté des arrondissements, la participation est de 35,07 %, en légère baisse par rapport à la semaine dernière alors que le taux était de 35,94 %.

    Enfin, pour les élections métropolitaines, le taux de participation est de 34,10 %, une estimation, là aussi, en légère baisse par rapport au premier tour et son taux de 34,60 %. En 2020, à la même heure, il était de 20,09 %.

    Lire aussi : Municipales à Lyon : Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas ont voté

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