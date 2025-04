Le démarrage des travaux de l'oeuvre artistique estivale de la place Bellecour est lancé.

Cinq supports en bois, inspirés de la forme des métiers à tisser des canuts, d'une hauteur de 7 mètres sur 6,50 de large, se dressent sur la place Bellecour.

D'ici quelques jours, des câbles en inox seront suspendus pour tendre des 1 500 m2 de voilages destinés à créer des cheminements ombragés.

L’un des lieux symboliques de Lyon imaginé par 10 personnalités lyonnaises.

Une oeuvre provisoire à 1,5 million d'euros

L'installation de l'oeuvre Tissage urbain, prévue pour rester jusqu'en 2029 chaque été sur la place, doit prendre trois mois. Le projet a été retenu après un appel d'offres lancé dans le cadre du budget participatif, où les Lyonnais (1 500 personnes au total) avaient plébiscité une végétalisation de la place.

"Vous en avez rêvé : la place Bellecour sera végétalisée !" avait alors twitté Grégroy Doucet quelques jours avant Noël 2022.

🌳 Vous en avez rêvé : la place Bellecour sera végétalisée !

Sauf que de végétalisation, il n'y aura pas trace. Les contraintes techniques en souterrain, avec la présence d'un métro et d'un parking, ainsi que les exigences liées à l'importance patrimoniale du site, ont eu raison de la promesse initiale de la mairie. "C'est une première étape pour envisager de nouveaux usages, les faire évoluer. Faire de cette place un endroit où l'on s'arrête et plus uniquement que l'on traverse" avait alors indiqué, en novembre dernier, le maire écologiste devant la presse, anticipant une éventuelle déception des Lyonnais qui espéraient voir la verdure s'installer davantage sur ce lieu emblématique.

Jeudi 24 avril après-midi, la Ville de Lyon, en présence de l'architecte du projet, présentera officiellement l'œuvre, facturée 1,5 million d'euros aux Lyonnais (1,2 million d'euros et 300 000 euros d'entretien), à l'occasion du démarrage du chantier d'installation place Bellecour.

