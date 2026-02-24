Métropole de Lyon : trois nouvelles lignes "En Covoit’" lancées en mars

Face au succès du covoiturage spontané, SYTRAL Mobilités poursuit le déploiement de son réseau "En Covoit’ Lignes". Trois nouveaux axes verront le jour en mars pour renforcer les liaisons entre l’Ain et la métropole de Lyon.

Quelques mois après son lancement, le service "En Covoit’ Lignes" affiche une fréquentation en hausse. Près de 4 000 nouveaux usagers se sont inscrits depuis l’automne, portant à 25 000 le nombre total d’adhérents aux dispositifs de covoiturage portés par SYTRAL Mobilités. Plus de 300 trajets ont déjà été effectués sur les dernières lignes ouvertes.

En mars, trois nouveaux itinéraires entreront en service. La ligne 5 reliera Reyrieux et Trévoux à la gare de Saint-Germain-au-Mont-d’Or. La ligne 6 connectera Trévoux à Villeurbanne via l’A46, avec une correspondance au métro A. Enfin, la ligne 7 desservira notamment Montluel, Meyzieu et Villeurbanne le long de l’A42.

Pensé comme un réseau de transport avec arrêts fixes et garantie en heures de pointe, le service permet aux abonnés TCL de voyager gratuitement, tandis que les conducteurs perçoivent 2 euros par passager.