Actualité
covoiturage metropole de lyon aides

Métropole de Lyon : trois nouvelles lignes "En Covoit’" lancées en mars

  • par La Rédaction

    • Face au succès du covoiturage spontané, SYTRAL Mobilités poursuit le déploiement de son réseau "En Covoit’ Lignes". Trois nouveaux axes verront le jour en mars pour renforcer les liaisons entre l’Ain et la métropole de Lyon.

    Quelques mois après son lancement, le service "En Covoit’ Lignes" affiche une fréquentation en hausse. Près de 4 000 nouveaux usagers se sont inscrits depuis l’automne, portant à 25 000 le nombre total d’adhérents aux dispositifs de covoiturage portés par SYTRAL Mobilités. Plus de 300 trajets ont déjà été effectués sur les dernières lignes ouvertes.

    En mars, trois nouveaux itinéraires entreront en service. La ligne 5 reliera Reyrieux et Trévoux à la gare de Saint-Germain-au-Mont-d’Or. La ligne 6 connectera Trévoux à Villeurbanne via l’A46, avec une correspondance au métro A. Enfin, la ligne 7 desservira notamment Montluel, Meyzieu et Villeurbanne le long de l’A42.

    Pensé comme un réseau de transport avec arrêts fixes et garantie en heures de pointe, le service permet aux abonnés TCL de voyager gratuitement, tandis que les conducteurs perçoivent 2 euros par passager.

    à lire également
    A Lyon, Némésis proposait à l'ultra-droite de jouer les "appâts" pour piéger des antifascistes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    A Lyon, Némésis proposait à l'ultra-droite de jouer les "appâts" pour piéger des antifascistes 19:00
    covoiturage metropole de lyon aides
    Métropole de Lyon : trois nouvelles lignes "En Covoit’" lancées en mars 18:32
    A Meyzieu, Bruno Bernard veut miser sur le centre-ville 17:59
    Bernard Cazeneuve
    Métropole de Lyon : Bernard Cazeneuve apporte son soutien à Bruno Bernard 17:24
    Débat Lyon Capitale sur l'éducation à Lyon
    Municipales à Lyon : rénovation des écoles, gratuité, cantines, périscolaire, le grand débat sur l'éducation 17:00
    d'heure en heure
    Robert Revat Virginie Carton
    "Lyon reste une destination solide et attractive" : Only Lyon Tourisme et Congrès dresse le bilan sur l'année 2025 16:44
    PAF Police aux frontières
    Lycéen poignardé à Bron : un adolescent interpellé et placé en garde à vue 16:10
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : l'exécutif a saisi la justice d'une possible "reconstitution" de la Jeune Garde 15:37
    Georges Képénékian
    Municipales à Lyon : Képénékian rejette Aulas et Doucet, y compris au second tour, et se positionne en "pôle d'équilibre" 14:58
    gendarme
    Disparition inquiétante : les gendarmes sauvent une quinquagénaire dans le Rhône 14:22
    Lyon Street Food Festival : la Flandre, l’Italie et l’Amérique latine à l’honneur pour les 10 ans 13:50
    Ouigo train SNCF
    Paris-Gare de Lyon fermée début mai, les opérateurs redessinent leurs offres 13:07
    Menaces de morts, alerte à la bombe : le groupe régional des écologistes dénonce "une atteinte grave à la démocratie" 12:29
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut