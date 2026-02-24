Le siège régional des Ecologistes situé dans le 7ème arrondissement de Lyon a été visé par un mail à caractère raciste revendiquant la pose d'engins explosifs. Le groupe annonce porter plainte.

En marge de la marche d'hommage à Quentin organisée ce samedi par l'ultra droite à Lyon, le siège régional des Ecologistes situé dans le 7 ème arrondissement a été victime d'un mail violent. Celui-ci contient notamment des menaces de mort, des remarques racistes, ainsi que la revendication de la pose d'engins explosifs.

Par l'intermédiaire d'un communiqué diffusé ce lundi 23 février, le groupe régional des Ecologistes a dénoncé "une stratégie d’intimidation fondée sur la haine et une volonté assumée de déstabilisation politique." A noter que par précaution, "dès connaissance de ce message de menaces, nous avons fait évacuer l’ensemble des salarié·es et militant·es présent·es dans nos locaux par mesure de précaution" assure Camille Crespeau, co-secrétaire régionale Les Écologistes Rhône Alpes Pays de Savoie.

Lire aussi : Mort de Quentin Deranque à Lyon : la gauche demande à la Région de retirer son portrait

Une plainte a été déposée

De surcroit, les Ecologistes ont condamné ces menaces qu'ils considèrent comme une "atteinte grave au pluralisme démocratique". Ainsi, le groupe a décidé de porter plainte ce lundi 23 février. "Le climat du débat public est délétère, les élu-es et militant-es de gauche sont diffamé-es, menacé-es et agressé-es et maintenant nous recevons des menaces d’attentat raciste et fasciste. Nous appelons à l’apaisement et à la fin de la surenchère dans le débat public. Malgré les menaces, nous continuerons de nous mobiliser pour combattre le fascisme et défendre la justice sociale et environnementale" justifie Ali Karakiprik, co-secrétaire régional Les Écologistes Rhône Alpes Pays de Savoie.

Le mail envoyé au siège des écologistes

«Objet : [BOMBE] Je vais tuer les rouges

Je viens de poser des explosifs dans EELV Lyon, j'ai bien fait montravail (de nuit) de façon à ce qu'on ne puisse pas les trouver, je vais tous vous buter sales rouges.

Je vais tuer tous les crouilles, gauchistes et autres nègres, je fais tout sauter à 16h et vous mourrez tous.

Vous allez le payer au centuple d'avoir assassiné Quentin.

On va vous faire la misère en 2027. »