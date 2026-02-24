A Meyzieu, Bruno Bernard veut miser sur le centre-ville

Candidat à sa réélection à la tête de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard s'est rendu sur le terrain, à Meyzieu ce mardi. Il est venu appuyer le projet de requalification du centre-ville de la commune. Un projet porté par Issam Benzeghiba, numéro 2 sur la liste Avançons Ensemble de la circonscription Rhône-Amont.

En visite à Meyzieu ce mardi 24 février, Bruno Bernard est venu apporter son soutien à Issam Benzeghiba, numéro 2 sur la liste Avançons Ensemble conduite par Hélène Geoffroy sur la circonscription Rhône-Amont qui brigue également la mairie de la commune pour les municipales. Conjointement, ils ont exprimé une vision commune de Meyzieu, fondée sur le centre-ville qu'ils veulent muer en véritable "cœur de vie".

Les places Jean Monnet et du Général de Gaulle constituent les pièces maitresses du projet : "On va commercer par la place du Général de Gaulle, elle donne sur la rue de la République, beaucoup fréquentée. C'est marquant de commencer par ici" ambitionne Issam Benzeghiba. Pour ce faire, le candidat souhaite supprimer 32 places de parkings jugées trop dangereuses notamment en raison du manque de barrière qui n'empêche pas les voitures de venir se garer sur la place "devenue un parking à ciel ouvert" déplore-t-il.

La place du Général de Gaulle, première bénéficiaire du projet

Plus largement, Issam Benzeghiba espère faire de cette place un lieu de festivités "notamment pour la Fête des lumières" en la végétalisant, ou encore en ajoutant des terrasses sur la place. "Il y a de la requalification de l'espace public à faire, de la végétalisation, l'élargissement des trottoirs et la création de corridors de fraicheur" complète Béatrice Vessilier vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l'urbanisme.

Une vision à plus long terme, les mobilités évoquées

Celui qui ambitionne de succéder à Christophe Quiniou (DVD) au poste de maire veut également agir sur les commerces en proposant des baux très précaires pour faciliter l'installation de boutiques éphémères. Une décision saluée par Béatrice Vessilier : "il faut que les commerces soient soutenus".

Le projet reposant sur un partenariat entre la Ville et la Métropole, Bruno Bernard souhaite placer ses pions sur le domaine des mobilités, en améliorant la liaison entre les arrêts de tramway et le centre-ville. Les voies cyclables seront aussi développées pour permettre d'accéder au cœur de Meyzieu sans nécessairement prendre la voiture. Dans ce partenariat, la Métropole apportera son expertise en matière d’aménagement, de voirie et de mobilités pour accompagner cette transformation.

Une volonté commune semble émerger de la part du candidat à la mairie comme du candidat à la Métropole en associant les habitants au projet qui leur est destiné : "Notre responsabilité, c’est de mettre cette force d’action au service des habitants", explique Bruno Bernard.

