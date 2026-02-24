Métropole de Lyon : Bernard Cazeneuve apporte son soutien à Bruno Bernard

L'ancien locataire de Beauvau, très critique envers LFI, apporte son soutien à Bruno Bernard, lequel n'écarte pas une alliance de second tour avec les insoumis.

Lundi, l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve appelait à "rompre définitivement" avec La France insoumise, dont il dénonçait la "pente antisémite" et la "violence extrême". S'il finissait par rappeler le Rassemblement national restait le "principal adversaire", celui dont le passage à Beauvau a été tourmenté indiquait chez BFM : "On ne redressera pas le pays en s'alliant avec LFI."

Yannick Jadot aux côtés de Bruno Bernard ce jeudi

Pourtant ce mardi, Bernard Cazeneuve a apporté son soutien au président écologiste sortant de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. "Dans une période où nos collectivités doivent conjuguer rigueur de gestion, action sociale et dynamisme économique, il incarne une ligne sérieuse et crédible", écrit-il dans un communiqué des équipes de campagne de l'élu écologiste.

Jeudi, interrogé sur l'impact que pourrait avoir la mort du militant d'ultra-droite Quentin Deranque sur une éventuelle alliance de second tour avec le candidat insoumis Florestan Groult, Bruno Bernard n'avait pas écarté l'hypothèse estimant "que le temps politique nécessite une réflexion sur le temps long, (et qu')on ne change pas d'avis tous les jours à chaque nouvelle actualité". Une déclaration qui n'a pas manqué de susciter l'indignation de son opposante Véronique Sarselli qui écrivait : "Les Grands Lyonnais seront juges de sa duplicité et de sa compromission."

À noter que Yannick Jadot sera à Lyon aux côtés de Bruno Bernard ce jeudi pour un déplacement sur le thème de la qualité de l'air. Le sénateur écologiste s'est lui aussi récemment exprimé sur les insoumis en étant plus mesuré que Bernard Cazeneuve. Il appelait Jean-Luc Mélenchon à "faire les clarifications nécessaires pour rester dans l'arc républicain". "S’il n’y a pas cette clarification de Jean-Luc Mélenchon, il n’y aura plus d’alliance possible", indiquait-il à la Tribune dimanche. Dans la Métropole, Bruno Bernard pourrait avoir besoin de conclure des accords de second tour avec des insoumis dans certaines circonscriptions.