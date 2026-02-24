Alors que des travaux auront lieu sur la gare de Lyon, à Paris, la SNCF et Trenitalia modifient leurs offres entre Lyon et Paris. Le retour à la normale est prévu le 3 mai à midi.

La gare de Lyon, à Paris, fait peau neuve. Des travaux de modernisation de deux postes d'aiguillage vont être opérés par SNCF Réseau du 1er au 3 mai prochain, annonce le Progrès. Un chantier qui entraine la modification des offres sur les axes Lyon-Paris et Paris-Lyon. La société italienne Trenitalia attendait plus d'informations de la SNCF avant de se positionner.

Alors qu'elle proposait d'ordinaire 14 allers et retours quotidiens entre Paris et Lyon, la compagnie en propose pour l'instant seulement 4 pour les 1er et 2 mai. C'est la gare de Marne-la-Vallée Chessy qui a été choisie pour remplacer la gare de Lyon. En ce qui concerne le 3 mai, deux départs de trains sont annoncés dans la matinée au départ de Marne-la-Vallée-Chessy. Paris-Gare de Lyon fonctionnera ensuite normalement dès le début d'après-midi.

Le réseau SNCF doit aussi s'adapter. Ses TGV INOUI et Lyria du 30 avril à 20 h 30 au 3 mai à 14 heures sont détournés vers d'autres gares de la capitale. "Pour les TGV à destination de Lyon, effectuez une recherche au départ de Paris Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris Marne-la-Vallée-Chessy, Thiais-Orly-Pont de Rungis et Versailles Chantiers", précise la compagnie à nos confrères du Progrès. A noter que ces gares constituent aussi les points d'arrivée de trajets au départ de Lyon.