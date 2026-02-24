Actualité
Une manifestation à Lyon contre les violences d’extrême droite en 2021. (Photo Hadrien Jame)

Mort de Quentin Deranque à Lyon : l'exécutif a saisi la justice d'une possible "reconstitution" de la Jeune Garde

  • par La rédaction

    • Officiellement dissoute, la Jeune Garde pourrait avoir été reconstituée estime le gouvernement, qui saisit la justice.

    Le gouvernement a saisi la justice au sujet d'une possible "reconstitution" du groupe antifasciste la Jeune Garde, officiellement dissous, à la suite de l'agression mortelle du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon, a annoncé mardi un participant à une réunion à l'Elysée.

    Le parquet de Paris a été saisi "il y a deux jours" d'un "dossier de reconstitution de ligue dissoute de la Jeune Garde", a dit ce participant à des journalistes à l'issue de cette réunion autour d'Emmanuel Macron. Quentin Deranque, 23 ans, est mort il y a dix jours à la suite de violents coups portés par des membres de l'ultragauche. Plusieurs suspects mis en examen appartenaient à la Jeune Garde antifasciste, groupe fondé en 2018 à Lyon par Raphaël Arnault, aujourd'hui député de La France insoumise, et dissous en juin 2025.

    Des "velléités de reconstitution"

    Avant ce décès, les services de renseignement surveillaient déjà des "velléités de reconstitution" de groupuscules liés au mouvement dissous "sur cinq territoires au moins", a expliqué ce responsable. "Les faits gravissimes de Lyon nous laissent à penser que maintenant le dossier est suffisamment étayé", a-t-il ajouté. En outre, le chef de l'Etat a demandé au ministère de l'Intérieur, pendant cette réunion, de lancer des procédures de dissolution contre ces cinq "émanations" locales identifiées de la Jeune Garde, a ajouté ce participant, refusant de préciser sur quels territoires elles opèrent.

    Sans lien avec le décès du militant, des procédures de dissolution étaient déjà engagées contre trois structures "d'ultra-droite" et une "d'ultra-gauche", qui devraient aboutir "dans les deux mois qui viennent", selon cette source. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron à l'Elysée en 2017, 24 groupes de la "mouvance ultra" ont été dissous, selon le gouvernement, qui assure ne pas privilégier "un camp par rapport à un autre".

    Le président de la République a par ailleurs exprimé sa "préoccupation" au sujet de possibles violences émaillant la campagne pour les élections municipales de mars, et a demandé à l'exécutif à veiller à ce qu'elle "se déroule sereinement". Selon cette source, depuis le décès du jeune militant, "22 permanences parlementaires de LFI ont été dégradées". Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, celui de la Justice Gérald Darmanin, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon ainsi que des représentants de Matignon et des services de renseignement ont participé à la réunion autour d'Emmanuel Macron.

    à lire également
    Georges Képénékian
    Municipales à Lyon : Képénékian rejette Aulas et Doucet, y compris au second tour, et se positionne en "pôle d'équilibre"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : l'exécutif a saisi la justice d'une possible "reconstitution" de la Jeune Garde 15:37
    Georges Képénékian
    Municipales à Lyon : Képénékian rejette Aulas et Doucet, y compris au second tour, et se positionne en "pôle d'équilibre" 14:58
    gendarme
    Disparition inquiétante : les gendarmes sauvent une quinquagénaire dans le Rhône 14:22
    Lyon Street Food Festival : la Flandre, l’Italie et l’Amérique latine à l’honneur pour les 10 ans 13:50
    Ouigo train SNCF
    Paris-Gare de Lyon fermée début mai, les opérateurs redessinent leurs offres 13:07
    d'heure en heure
    Menaces de morts, alerte à la bombe : le groupe régional des écologistes dénonce "une atteinte grave à la démocratie" 12:29
    police Lyon
    Rillieux-la-Pape : six arrestations après des tirs de mortiers contre la police 11:50
    Ce barber shop de Villefranche fermé par la préfecture pour travail dissimulé 11:11
    Valentin Lungenstrass est adjoint à la Ville de Lyon en charge des mobilités. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter le bilan de la "Ville à 30 km/h" mis en place à Lyon.
    Municipales 2026 : à Lyon, Valentin Lungenstrass dévoile sa liste et ses projets pour le 2e arrondissement 10:33
    Lyon : cette boulangerie de Montchat fermée d'urgence pour manque d'hygiène 10:02
    Lyon : 47 interpellations après une vaste opération de police 09:33
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : un débat très attendu entre Aulas et Doucet ce mardi 09:09
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : Paris sanctionne l’ambassadeur américain 08:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut