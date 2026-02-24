Mardi 24 février, un adolescent suspecté d'avoir poignardé un lycéen de quinze ans à Bron a été interpellé et placé en garde à vue.

Lundi 23 février, un jeune homme de quinze ans était poignardé près d'un lycée à Bron. Moins de 24 h après l'agression, un adolescent soupçonné d'être l'auteur des coups de couteau a été interpellé ce mardi 24 février. Selon les informations du Progrès, l'individu domicilié à Saint-Priest et déjà défavorablement connu des services de police aurait été placé en garde à vue.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le garçon de quinze ans aurait été frappé, puis poignardé dans un square situé non loin de son lycée, le lycée de l’automobile Emile-Béjuit. Très grièvement blessée, la victime était toujours dans un état grave ce mardi.

L'enquête devrait permettre de déterminer les motivations de l'agresseur.

