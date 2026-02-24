Actualité
Lycéen poignardé à Bron : un adolescent interpellé et placé en garde à vue

  • par Loane Carpano

    • Mardi 24 février, un adolescent suspecté d'avoir poignardé un lycéen de quinze ans à Bron a été interpellé et placé en garde à vue.

    Lundi 23 février, un jeune homme de quinze ans était poignardé près d'un lycée à Bron. Moins de 24 h après l'agression, un adolescent soupçonné d'être l'auteur des coups de couteau a été interpellé ce mardi 24 février. Selon les informations du Progrès, l'individu domicilié à Saint-Priest et déjà défavorablement connu des services de police aurait été placé en garde à vue.

    D'après les premiers éléments de l'enquête, le garçon de quinze ans aurait été frappé, puis poignardé dans un square situé non loin de son lycée, le lycée de l’automobile Emile-Béjuit. Très grièvement blessée, la victime était toujours dans un état grave ce mardi.

    L'enquête devrait permettre de déterminer les motivations de l'agresseur.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : un jeune de 15 ans poignardé près d'un lycée de Bron

    Mort de Quentin Deranque à Lyon : l'exécutif a saisi la justice d'une possible "reconstitution" de la Jeune Garde

