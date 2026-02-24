Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Disparition inquiétante : les gendarmes sauvent une quinquagénaire dans le Rhône

  • par La Rédaction

    • Alertés par un homme inquiet après la disparition de sa compagne en détresse psychologique, les gendarmes de Thizy-les-Bourgs ont retrouvé la victime en urgence vitale à son domicile. Leur intervention rapide a permis de lui sauver la vie.

    Le 30 janvier au matin, un habitant contacte la brigade de Thizy-les-Bourgs pour signaler la disparition soudaine de sa conjointe, 50 ans, fragilisée depuis plusieurs semaines. Partie sans téléphone ni moyens de paiement, elle reste introuvable.

    Quatre patrouilles sont aussitôt mobilisées pour ratisser le secteur. Pendant que trois équipes recherchent la disparue à l’extérieur, une quatrième inspecte minutieusement le domicile. La femme est finalement découverte dans la cave, enfermée de l’intérieur, en état critique.

    Les militaires lui prodiguent immédiatement les premiers secours avant l’arrivée des pompiers. Transportée à l’hôpital de Roanne, elle est aujourd’hui hors de danger.

