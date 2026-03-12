Selon un sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD, Jean-Michel Aulas arrive toujours en tête des intentions de vote au premier tour avec 43% des voix. Mais son principal adversaire, Grégory Doucet, affiche désormais 35% d'intentions de vote, son score le plus haut dans un sondage depuis le début de la campagne.

À quelques jours seulement du premier tour des municipales 2026, c'est un sondage qui devrait donner le sourire au camp Doucet. Et qui pourrait confirmer la dynamique positive pour le maire sortant, contrairement au candidat Aulas, clairement en difficulté en cette fin de campagne. Selon un sondage OpinionWay pour Cnews, Europe 1 et le JDD publié ce jeudi 12 mars, si Jean-Michel Aulas est toujours en tête, l'écart se resserre avec Grégory Doucet.

Au premier tour des municipales, l'ancien président de l'OL est crédité de 43% des votes. Ce sont deux points de moins que notre sondage publié il y a deux semaines et bien moins que les 47% longtemps affichés par JMA entre septembre 2025 et février dernier. Si la dynamique n'est pas très bonne pour l'homme d'affaires qui fêtera ses 77 ans le jour du second tour, elle est au contraire plutôt à l'avantage de Grégory Doucet.

Doucet brise le plafond des 30%

Plafonnant longtemps à 30% des intentions de vote au premier tour des municipales, dans cette dernière enquête d'opinion réalisée du 4 au 9 mars sur un échantillon de 837 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, le maire écologiste est crédité de 35% des intentions de vote. C'est 6 points de plus que dans notre sondage et un score jamais atteint depuis le début de la campagne dans la multitude de sondages publiés. Anaïs Belouassa-Cherifi arrive ensuite en troisième position avec 9% des intentions de vote. Reste à savoir si la candidate insoumise récoltera les 10% nécessaires à son maintien au second tour.

Alexandre Dupalais, candidat soutenu par le Rassemblement national et l'UDR, récolterait 6% quand Georges Képénékian plafonne lui à 3% et Nathalie Perrin-Gilbert à 2% tout comme la liste du NPA conduite par Raphaëlle Mizony. Enfin, les listes du Parti des travailleurs (Michaël Jouteux) et de Lutte Ouvrière (Delphine Briday) sont à 1%.

Si cette dynamique positive pour Grégory Doucet semble se confirmer au premier tour à quelques jours seulement du scrutin, Jean-Michel Aulas conserve un petit matelas au second tour. Dans l'hypothèse d'un duel entre les deux hommes, le sondage donne l'ancien patron de l'OL vainqueur avec 53% des voix, contre 47% pour l'édile lyonnais. Six points d'écart mais une nouvelle fois un écart qui se resserre entre les deux candidats alors que JMA a été crédité à plusieurs reprises de plus de 60% des intentions de vote au second tour lors de premières enquêtes d'opinion en novembre et décembre 2025.

Après quasiment cinq mois de campagne électorale intense, Grégory Doucet pourrait avoir comblé une partie de son retard. Mais cette dynamique positive sera-t-elle suffisante pour renverser la table et conserver son poste dans deux semaines ? Première réponse dès dimanche à Lyon.

