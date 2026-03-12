Un jeudi ensoleillé à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

C'est une belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 12 mars 2026 avec un retour au calme au lendemain de la pluie.

Les Lyonnaises et les Lyonnais peuvent souffler. Ce jeudi 12 mars, le soleil est de retour et il devrait être présent tout au long de la journée. Un retour au calme après le front nocturne et une journée qui s'annonce lumineuse malgré quelques nuages en début de journée.

Côté températures il fait 4 degrés seulement ce jeudi matin et le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.