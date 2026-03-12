Actualité
train TER
Photo d’illustration. DR

Le trafic ferroviaire totalement à l'arrêt à Lyon après une panne

  • par Vincent Guiraud

    • Le trafic ferroviaire est totalement à l'arrêt ce jeudi 12 mars 2026 suite à un incident informatique au niveau de la gare de Lyon Part-Dieu. Aucun train ne circule.

    Panique sur les rails à Lyon ce jeudi 12 mars 2026. Suite à un "dérangement d'un équipement technique ou informatique au niveau de Lyon Part-Dieu", le trafic est totalement interrompu à Lyon.

    Aucun train ne circule à Lyon en ce début de matinée indique la SNCF. Une interruption qui concerne aussi bien les trains à l'arrivée qu'au départ de Lyon. A la Part-Dieu, de nombreux trains sont supprimés ou retardés en attendant le retour à la normale. Une grosse pagaille qui devrait impacter fortement le déplacement de milliers de Lyonnais et Grand Lyonnais.

    Pour l'heure, une reprise progressive du trafic est prévue aux alentours de 9h30 ce jeudi.

