Panique sur les rails à Lyon ce jeudi 12 mars 2026. Suite à un "dérangement d'un équipement technique ou informatique au niveau de Lyon Part-Dieu", le trafic est totalement interrompu à Lyon.

Aucun train ne circule à Lyon en ce début de matinée indique la SNCF. Une interruption qui concerne aussi bien les trains à l'arrivée qu'au départ de Lyon. A la Part-Dieu, de nombreux trains sont supprimés ou retardés en attendant le retour à la normale. Une grosse pagaille qui devrait impacter fortement le déplacement de milliers de Lyonnais et Grand Lyonnais.

Pour l'heure, une reprise progressive du trafic est prévue aux alentours de 9h30 ce jeudi.