A Lyon, deux manifestations sont prévues le lundi 16 et le samedi 28 mars. L'objectif, dénoncer les conflits au Moyen-Orient, et l'attitude militariste des dirigeants.

Lutter contre l'impérialisme et le militarisme, c'est l'objectif de l'intersyndicale regroupant notamment les sections rhodaniennes de la CGT, de Force ouvrière ou encore Solidaires. Ces organisations annoncent la tenue d'un "rassemblement unitaire" lundi 16 mars, à 18h devant le Consulat Américain situé 2 rue du Président Carnot (2ème arrondissement). A noter qu'une seconde manifestation est prévue le samedi 28 mars à 14h30 Place Bellecour.

Les syndicats participants condamnent notamment l'"attaque des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran", "les massacres" et "les représailles menées contre les pays de la région qui hébergent des bases américaines." Ils dénoncent également "la démonstration de force martiale du président de la République, Emmanuel Macron, apparaît en contradiction totale avec le progrès social et environnemental que nos organisations appellent".

Concrètement, les organisations exigent "l’arrêt des bombardements en Iran et au Liban", "un cessez-le-feu immédiat", ainsi que "l’arrêt des massacres en Palestine." Ils exhortent également les dirigeants à utiliser les "milliards" à la "satisfaction des revendications des travailleurs et non pas à la militarisation de la société."

